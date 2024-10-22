Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителей Казани просят заранее продумывать маршруты передвижения в дни саммита БРИКС
В Казани в дни проведения саммита БРИКС до 24 октября изменится схема движения на ряде улиц, напомнили в оперативном штабе саммита БРИКС.
В частности, в дни саммита будут недоступны дороги в окрестностях Театра оперы и балета, Казанской ратуши и Дома Правительства РТ. При необходимости количество перекрытых улиц увеличится — это касается дорог в центре и в Приволжском районе (район проспекта Победы, улицы Мавлютова и Оренбургского тракта).
Кроме того, с 19 по 24 октября включительно будут закрыты муниципальные парковки в центре города.
Подробная информация размещена на сайте мэрии Казани.
Добраться до аэропорта удобнее всего будет на электричке.
Тем же, кто использует Оренбургский тракт для въезда и выезда из города, рекомендуется учитывать загруженность автомобильной дороги в направлении аэропорта.
«Просим жителей заранее планировать поездки в сторону Казани и обратно. Приносим извинения за возможные временные неудобства и надеемся на ваше понимание», — отметили в оперштабе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»