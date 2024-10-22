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В отелях и на вокзалах Казани ограничена продажа алкоголя из-за саммита БРИКС
На время саммита БРИКС в некоторых объектах столицы Татарстана ограничена продажа алкоголя. Ранее соответствующее постановление Правительства республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Ограничение затрагивает 16 объектов, которые окажутся задействованы при проведении встреч глав государств, прибывших на саммит.
Речь идет о ГТРК «Корстон», шести отелях и пяти гостиницах, в которых разместятся гости и участники мероприятия, а также о Казанской ратуше, международном аэропорте столицы РТ, железнодорожном вокзале «Казань-1» и Казанском речном порте.
Исключение предусмотрено только для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
У Президента России Владимира Путина запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
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