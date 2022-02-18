Пензенская область готова принять эвакуированных из ЛНР и ДНР жителей

Пензенская область готова принять жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию. Об этом Правительство региона написало в своем телеграм-канале.

«Эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей готовы принять в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что людей обеспечат всем необходимым и разместят в санаториях, домах отдыха и учреждениях системы социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал местных жителей эвакуироваться на территорию РФ. Первые автобусы должны были выехать в 20.00 по Москве.