Главком ВСУ заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

Информация о наступлении украинских военных и реализации силового сценария освобождения Донбасса не соответствует действительности. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на своей странице в социальной сети Facebook.

«Заявления главарей оккупационных администраций (руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. Т-и) о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовом сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности», — подчеркнул Залужный, добавив, что эти предоставленные им сведения подтверждают и в ОБСЕ.

Неприемлемость силового сценария украинский генерал объяснил тем, что «наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения». Кроме того, Залужный подчеркнул, что украинские военные первыми не открывают огонь на линии соприкосновения в Донбассе, а лишь отвечают на обстрелы в случае угрозы их жизням или гражданскому населению.

Главнокомандующий ВСУ также призвал жителей ДНР и ЛНР не верить слухам о наступлении украинских войск. По его словам, живущих в непризнанных республиках «используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития».

Ранее глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на территорию России, сославшись на усиление обстрелов. Первые автобусы с эвакуируемыми жителями непризнанной Донецкой народной республики должны были выехать в 20.00 по Москве. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса, выехавшим в Ростовскую область.