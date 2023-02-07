FT: Сбитый США китайский аэростат мог давать подсказки спутникам

Появившийся над Соединенными Штатами китайский аэростат, сбитый впоследствии американскими военными, мог давать «подсказки и сигналы» космическим спутникам КНР. Такое предположение выдвинул анонимный бывший разведчик, пишет британская газета Financial Times.

У многих специалистов вызвало удивление использование для разведывательной миссии воздушного шара, потому что у Китая есть спутники, способные делать фотографии высокого разрешения.

В связи с этим собеседник издания предположил, что оборудование на аэростате могло перехватывать диалоги или фиксировать электронные сигналы, способные вызвать интерес у китайской разведки, а затем отправлять соответствующие координаты спутникам.

Еще один источник FT заметил, что фотографирование, судя по всему, не было основной функцией шара. «Китай может использовать разные виды приборов в зависимости от миссии», — подчеркнул он.

По мнению ряда других собеседников газеты, аэростат провоцировал работу средств радиолокационной защиты, чтобы получить информацию о взаимодействии соответствующих систем Вооруженных сил США.

Американские истребители 4 февраля сбили китайский аэростат, ранее вошедший в воздушное пространство страны. Позднее Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что отдал соответствующий приказ. Пекин пообещал ответить на это и заявил об ущербе, нанесенном отношениям с Вашингтоном.

На фоне обнаружения объекта США отменили визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена, несмотря на извинения властей КНР и объяснения, что он залетел в воздушное пространство Штатов случайно. По информации американских СМИ, аэростат летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 километров) и был размером с три школьных автобуса.