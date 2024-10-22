Печки, медикаменты, стройматериалы: челнинцы отправили помощь в зону СВО

В Комсомольском районе Набережных Челнов собрана и отправлена очередная партия шефской помощи для военнослужащих.

На этот раз в груз вошли колеса для «УАЗа», постельные принадлежности, средства личной гигиены, продукты питания, канцелярские товары, медикаменты, десять печек, маскировочные сети, окопные свечи, стройматериалы, канистры для воды.

Как уточнил мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании, общий вес груза на сумму 1,7 млн рублей составил 1,8 тыс. килограммов.

Всё это подготовлено и отправлено благодаря активной работе председателей ТОС Комсомольского района. Они также курируют и доставку необходимой помощи до пункта назначения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что студенты Челнов отправили бойцам СВО 4 тыс. упаковок сухого душа и 3 тыс. окопных свечей.

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