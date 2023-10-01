Павлова: В этом году в конкурсе «Моя история в спорте» примут участие дети из ЛНР

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия», общественный совет федерального партийного проекта «Детский спорт» в РТ и Министерство спорта Татарстана объявили о старте республиканского конкурса «Моя история в спорте — 2023».

Заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова в разговоре с журналистом «Татар-информа» отметила, что в этом году в конкурсе примут участие школьники-спортсмены из городов Луганской народной республики, Лисичанска и Рубежного, над которыми взял шефство Татарстан.

«Тридцатого сентября Россия праздновала День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Именно в этот день год назад Президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России. И в впервые в этом году в нашем конкурсе примут участие дети из Лисичанска и Рубежного», — подчеркнула Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

По мнению Павловой, аналогов проходящего под эгидой проекта «Детский спорт» конкурса «Моя история в спорте» нет ни в одном из остальных регионов России. Юные участники, желающие принять в нем участие, пишут истории о том, как спорт помогает им преодолевать самые сложные моменты в жизни.

«Конкурс в Татарстане стал уже традиционным. Школьники присылают нам чудесные истории, в которых рассказывают, как они преодолевают трудности и проявляют свои лучшие человеческие качества. Читаешь и понимаешь, что это настоящие граждане и юные патриоты нашей страны!» — заметила Ольга Павлова.

Конкурс проводится с 1 октября по 1 декабря в два этапа. Первый этап проходит с 1 октября по 20 ноября. В этот период участники из Татарстана представляют работы в местные отделения партии «Единая Россия». Школьники из Лисичанска и Рубежного будут направлять работы в городские отделы образования. Второй этап конкурса должен пройти с 21 ноября по 1 декабря.

Как сообщал «Татар-информ», Рустам Минниханов пообещал и дальше помогать жителям Лисичанска и Рубежного. На республиканском совещании он заметил, что жители новых регионов нуждаются в поддержке.