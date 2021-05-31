Патрушев допустил силовой ответ на угрожающие России действия

Россия не исключает силового ответа на действия, угрожающие ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Комментируя новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны, Патрушев заметил: «<…> в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации».

В ответ на вопрос о том, идет ли в этом контексте речь о военных действиях, секретарь Совета безопасности РФ пояснил, что в первую очередь имеются в виду экономические санкции. Однако «в случае необходимости» могут быть применены «и силовые методы принуждения», подчеркнул он.

В преддверии встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, запланированной на 16 июня, участвовавший в подготовке саммита Николай Патрушев выразил уверенность в том, что по ряду позиций стороны смогут выработать «взаимоприемлемые решения».