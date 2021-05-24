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Ру Тат
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24 мая 2021  23:10

Россия договорилась с США о проведении саммита

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Россия формально согласилась на проведение саммита с Соединенными Штатами. Где и когда именно состоится встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена, пока не определено.

Договоренность была достигнута во время состоявшейся в Женеве первой очной встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно», — сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ.

В сообщении отмечается, что разговор прошел «в конструктивном ключе». Приоритетное внимание собеседники уделили вопросам стратегической стабильности. При этом стороны согласились, что нормализация отношений не только отвечала бы интересам России и США, но и «способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американская администрация пока не готова назвать сроки и место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

#путин владимир #россия и сша #джо байден
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