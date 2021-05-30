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Ру Тат
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30 мая 2021  20:08

Байден о встрече с Путиным: Ясно дам понять, что не позволю ему нарушать права человека

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Президент США Джозеф Байден рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным планирует поднять тему прав человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, он «ясно даст понять» России, что Соединенные Штаты не останутся в стороне при их нарушении.
«Я буду встречаться с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права», — заявил он на выступлении в честь национального праздника США «День памяти».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что лидеры двух стран проведут саммит в Женеве (Швейцария). Мероприятие запланировано на 16 июня.

#переговоры #владимир путин #байден джозеф
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