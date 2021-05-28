Путин обсудил стратегию нацбезопасности с членами Совбеза 

На оперативном совещании с членами Совбеза Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Открывая совещание, Путин поздравил с профессиональным праздником российских пограничников и ветеранов погранслужбы.

«Такая служба во все исторические эпохи была и трудной, и почетной, требовала от каждого высочайшего профессионализма, личной смелости, понимания своей колоссальной ответственности перед Отечеством», — отметил Президент России.

Переходя к основной теме мероприятия, он уточнил, что планирует обсудить, «как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею ввиду актуальную повестку дня».