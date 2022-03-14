Организация «Форпост» опубликовала ролик в поддержку российской армии на Украине

Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» опубликовал в социальных сетях ролик в поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине.

По мнению авторов ролика, «в 2014 году на Украине произошел государственный военный переворот, и к власти пришли те, кто начал активную русофобскую политику».

«Они стали уничтожать память о великом советском прошлом, сносить памятники, уничтожать символы победы в Великой Отечественной войне, запрещать русский язык и идеализировать нацизм. Они пришли на Донбасс, чтобы подчинить его себе», — утверждается в видео.

«Наши солдаты не оккупируют Украину, они уничтожают нацизм», — убеждены авторы ролика.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что молодежные организации РТ призвали поддержать нуждающихся и не реагировать на недостоверную информацию.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.