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Общество 22 июля 2025 16:22

Патриарх Кирилл на КАМАЗе: «В молодости я очень любил экстремальную езду»

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Сегодня в Набережных Челнах после совершения чина освящения закладного камня Патриарх Кирилл выступил перед сотрудниками КАМАЗа.

«Когда я стал получать зарплату, совсем маленькую, я начал откладывать, чтобы купить мотороллер. Потом на нем я стал ездить, причем очень любил экстремальную езду, хотя мощности не хватало. Через время подумал, что нужно что-то помощнее купить. Старшее поколение помнит, чтобы были такие венгерские мотоциклы Pannonia – вот его купил», – рассказал он.

#патриарх Кирилл
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