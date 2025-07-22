Патриарх Кирилл на КАМАЗе: «В молодости я очень любил экстремальную езду»

Сегодня в Набережных Челнах после совершения чина освящения закладного камня Патриарх Кирилл выступил перед сотрудниками КАМАЗа.

«Когда я стал получать зарплату, совсем маленькую, я начал откладывать, чтобы купить мотороллер. Потом на нем я стал ездить, причем очень любил экстремальную езду, хотя мощности не хватало. Через время подумал, что нужно что-то помощнее купить. Старшее поколение помнит, чтобы были такие венгерские мотоциклы Pannonia – вот его купил», – рассказал он.