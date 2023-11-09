Кошелек или жизнь: почему депутат Госдумы предлагает платить мамам за отказ от аборта

В России делается более 1,2 млн абортов в год

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сохранить жизни еще нерожденных детей надо любой ценой

Парламентарий Султан Хамзаев всколыхнул общественность неоднозначной инициативой. По его мнению, если заплатить беременной девушке за отказ от аборта, то она может передумать, выносит этого ребенка, а затем его возьмет на попечение государство. Соответствующее обращение Хамзаев направил заместителю председателя Правительства Татьяне Голиковой.

«Предлагаю к рассмотрению инициативу финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России», — написал депутат у себя в телеграм-канале.

К слову, в России делается более 1,2 млн абортов в год. Такие цифры привел Хамзаев.

Султан Хамзаев предлагает платить беременным девушкам за отказ от аборта Фото: duma.gov.ru

Для одних «выкупать детей», для других — «поддерживать будущих матерей»

Ничего плохого в такой инициативе не видит и председатель Региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов. Ради спасения детских жизней и улучшения демографии можно пойти на любой шаг, в том числе и на оплату отказов от абортов из бюджетных средств, считает он.

«Если государство готово выкупать этих детей, а речь ведь в принципе об этом идет, то это нормально. Почему нет? Я за спасение будущих жизней. Пусть государство о них заботится. В конце концов будут новыми членами нашего общества», — сказал Кузнецов.

Кстати, сам Хамзаев не согласен с мнением критиков, которые говорят «платить за отказ от аборта равно покупать детей на государственном уровне».

«Я предлагаю финансово поддержать мать, а потом на ее усмотрение решить: отказывается она от ребенка или нет», — написал парламентарий у себя в телеграм-канале.

Ради спасения детских жизней и улучшения демографии можно пойти на любой шаг, в том числе и на оплату отказов от абортов из бюджетных средств Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За деньгами от государства могут потянуться алкоголички и наркоманки

С инициативой Хамзаева не все так однозначно, по мнению детского омбудсмена по Татарстану Ирины Волынец. В разговоре с «Татар-информом» она отметила, что это здорово — искать способы дать родиться каждому зачатому малышу в России, поэтому вариант финансово поощрять отказ от аборта тоже изучали в Казани. Это было еще до предложения Хамзаева.

«Ранее эту инициативу обсуждали в Минздраве, с врачами Татарстана. Пришли к выводу, что здесь очень сложно выявить, действительно ли женщина изначально планировала сделать аборт либо она просто хочет заработать на этом», — сказала Волынец «Татар-информу».

Если считать, что инициатива Хамзаева — это благо, то у нее есть и оборотная сторона. Так, например, семьи маргиналов могут ухватиться за эту возможность, чтобы заработать на детях. И это самое опасное последствие, которое может быть у этой инициативы.

«Я боюсь, как бы тут не развилась целая индустрия на зарабатывании таким способом. К сожалению, маргинальные семьи никто не отменял, хоть их и очень мало, но они присутствуют», — сказал Кузнецов.

Артем Кузнецов: «100 тысяч рублей — это не такие уж большие деньги, чтобы постоянно беременеть и рожать» Фото: © «Татар-информ»

Какую цену назначить за отказ от аборта? Есть мнение, что 100 тыс. будет достаточно

Автор инициативы не назвал сумму, которую государство могло бы платить женщинам, отказавшимся от аборта. Кузнецов предположил, что она могла бы быть в районе 100 тысяч рублей. И вот как он обосновал эту цену.

«На эту сумму сильно не обогатишься, откровенно говоря. Но это мое предположение. О миллионах тут никто не говорит, это вряд ли. 100 тысяч рублей — это не такие уж большие деньги, чтобы постоянно беременеть и рожать», — считает председатель организации «Многодетные семьи Татарстана».

Если дать женщинам, которые ведут антисоциальный образ жизни, возможность таким образом заработать, то велика вероятность, что будут рождаться дети с отклонениями. На это обратила внимание Волынец.

«Надо, чтобы не было повального отказа от детей и чтобы не активизировались маргинальные слои общества, которые используют рождение детей и пособия как источник средств к существованию, чтобы продолжать пьянствовать или употреблять наркотики. У детей, которые рождаются у таких женщин, огромное количество проблем со здоровьем», — отметила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.

«Детских домов у нас, кстати, полно, и они не загружены. У государства есть ресурс, куда этих детей пристроить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За детей можно не беспокоиться — новорожденных быстро забирают в семьи

Представим, что инициатива пройдет все уровни и будет принята на законодательном уровне. Хамзаев предлагает государству заботиться об этих «выкупленных» детях. Выходит, что они попадут в детские дома.

«Детских домов у нас, кстати, полно, и они не загружены. У государства есть ресурс, куда этих детей пристроить, в хорошем смысле этого слова. У нас в республике много таких заведений, и не так уж много там детишек, откровенно говоря», — сказал Артем Кузнецов.

В свою очередь Ирина Волынец считает, что такие малыши-отказники даже не попадут в детдома, потому что на новорожденных у приемных родителей большой спрос.

«У нас стоит многолетняя очередь из людей, которые хотели бы ребенка усыновить. Здесь есть 100-процентная гарантия, что новорожденного ребенка точно заберут в семью. Не под опеку, а именно на усыновление. У нас это приоритетная форма устройства детей, именно маленьких», — отметила Волынец.

Ирина Волынец: «Надо, чтобы не было повального отказа от детей и чтобы не активизировались маргинальные слои общества» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подытожим.

Сам автор инициативы считает, что лучше рожденный ребенок в детском доме, чем аборт и смерть. Но его предложение, на наш взгляд, находится где-то на грани морали и этики. Нельзя давить на женщину, которая и так находится в уязвимом положении и стоит перед тяжелейшим выбором — это раз.

За финансовой поддержкой государства действительно могут потянуться женщины из маргинальных слоев — это два.

В-третьих, сложно назвать инициативу Хамзаева поддержкой будущих мам, ведь изначально он предлагает давать деньги женщинам, которые потом оставят детей в роддоме.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»