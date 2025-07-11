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Общество 11 июля 2025 18:33

Патриарх Кирилл посетит Казань 21 июля

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Патриарх Кирилл посетит Казань 21 июля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

21 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казань. Об этом сегодня сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в ходе освящения креста для купола возрождаемого храма Николы Тульского (Тульского образа святителя Николая Чудотворца).

В столице Татарстана активно ведется реставрация храма Николы Тульского Казанского Богородицкого мужского монастыря. В преддверии визита предстоятеля Русской православной церкви на его купол установили крест.

«Сегодня мы присутствуем на историческом событии. Намоленное место требовало внимания как прихожан, так и органов государственной власти. Воссоздание объекта происходит по всем канонам реставрации. Мы ждем приезда святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 21 июля он посетит храм и даст оценку нашей деятельности», – отметил Гущин.

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#патриарх Кирилл #православие
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