1,5 млрд рублей вложено в три корпуса Богородицкого монастыря на сегодняшний день

Сумма «вливаний» на сегодняшний день уже оценивается в 1,5 млрд рублей на три корпуса [комплекса Казанского Богородицкого монастыря], собщил «Татар-информу» глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В рамках первого этапа уже проведены масштабные работы по усилению конструкций, планируется возродить исторический облик объектов.

«У Казанской Епархии есть намерения организовать здесь учебные корпуса и кельи для паломников», — поделился Гущин.

Глава комитета уверен, что работы будут завершены «не в этом году точно».

«Объем работ большой, площадь зданий огромная. В любом случае ни на день стройка не останавливается. Каких-то «посылов» завершить, как бывает обычно у нас в республиках, к 30 августа, конечно, нет», — сообщил Гущин.

Подробнее о судьбе исторических зданий Казани глава комитета ОКН Татарстана рассказал в интервью «Татар-информу».