Пашинян заявил о высокой вероятности новой войны Армении с Азербайджаном

Новая война Армении с Азербайджаном весьма вероятна, заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse. На сохранение такого сценария развития событий влияет то, что страны до сих пор не подписали мирный договор, подчеркнул он.

«Пока мирный договор не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран, – конечно, [новая] война [с Азербайджаном] весьма вероятна», – приводит агентство слова премьера.

Он также вновь обвинил Азербайджан в геноциде населения в Нагорном Карабахе, и заявил, что Россия и Запад должны оказать большее давление на Баку для разблокировки Лачинского коридора.

Напомним, на прошлой неделе российский МИД заявил, что а фоне решения Армении признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана «кардинальным образом» меняется положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента.

О готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана Пашинян заявил в начале мая. После этого Президент Владимир Путин, проводя встречу с лидерами обеих сторон, отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе движется в сторону урегулирования, а все нерешенные вопросы носят «чисто технический характер».