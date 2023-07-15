МИД РФ: Решение Армении кардинально меняет условия размещения российских миротворцев

Российский МИД выступил с заявлением на фоне решения Армении признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. В дипевдомтсве отметили, что принимают его с уважением, однако оно «кардинальным образом» изменило положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента.

«Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности», – говорится в заявлении на сайте МИДа.

Россия готова организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне. В том числе, вопрос подписания мирного договора.

При этом ведомство призвало азербайджанское руководство «принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора».

Напомним, Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе движется в сторону урегулирования, а все нерешенные вопросы носят «чисто технический характер».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Активные боевые действия удалось прекратить после заключения трехстороннего соглашения при посредничестве России. Однако в последнее время ситуация вновь обострилась, Пашинян упрекал российских миротворцев в бездействии на фоне блокировки Лачинского коридора в декабре прошлого года. В Кремле на это отвечали, что миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить порядок и спокойствие.

В конце мая Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, при условии обеспечения безопасности армянского населения. Речь идет о территории в 86,6 тысячи квадратных километров, которая, в том числе, включает в себя Карабах.