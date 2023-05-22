Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана – заявление Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, речь идет о территории в 86,6 тысячи квадратных километров, которая, в том числе, включает в себя Карабах.

«Те 86, 6 тысячи квадратных километров [территории Азербайджана] включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», – цитирует заявление Пашиняна на пресс-конференции РИА Новости.

Он призвал вместе с тем проработать гарантии, при которых закончится «политика этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха».

Напомним, в минувшую среду он также говорил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Также сегодня он сообщил, что в Ереване обсуждается возможность выхода Армении из ОДКБ – по словам премьер-министра, на этот шаг страна пойдет, если признает «недееспособность» организации.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Активные боевые действия удалось прекратить после заключения трехстороннего соглашения при посредничестве России. Однако в последнее время ситуация вновь обострилась, Пашинян упрекал российских миротворцев в бездействии на фоне блокировки Лачинского коридора в декабре прошлого года. В Кремле на это отвечали, что миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить порядок и спокойствие.