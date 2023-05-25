Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе движется в сторону урегулирования

Конфликт в Нагорном Карабахе движется в сторону урегулирования, нерешенные вопросы носят «чисто технический характер», заявил Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле.

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых ещё достаточно, всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования, – приводит слова Путина пресс-служба Кремля. – Одно из этих направлений – это работа по транспортным коммуникациям. Вот сейчас только мы с глазу на глаз втроём достаточно подробно об этом говорили, и есть до сих пор неурегулированные вопросы. Но, на мой взгляд, <…> они носят чисто технический характер».

Он также сообщил, что участники переговоров договорились уладить оставшиеся разногласия в ходе встречи вице-премьеров российского, азербайджанского и армянского правительств. По словам Путина, они снимут «не зачищенные пока вопросы». Планируется, что встреча пройдет через неделю.