Партдесант ознакомился с ходом капремонта медучреждений в районах Татарстана

Татарстанские единороссы продолжают объезд объектов социальной инфраструктуры, обновляемых в рамках народной программы «Единой России». Одной из важных сфер, попадающих под особое внимание партийцев, является здравоохранение. Партийный десант «Единой России» ознакомился с ходом капитального ремонта медицинских учреждений в Сабинском и Высокогорском районах Татарстана, а также с организацией диспансеризации пожилых жителей Новошешминского района республики.

Так, глава Сабинского городского поселения Расих Хасанов и депутат Сабинского городского поселения Ильшат Муртазин оценили ход капремонта хирургического корпуса Сабинской ЦРБ. Трехэтажное здание больницы занимает площадь более 5,1 тыс. кв. метров. На работы из республиканского бюджета выделено 52 млн рублей.

Здесь заменят все инженерные коммуникации, системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации. В помещениях обновят окна и двери, установят новые санузлы, напольные покрытия. Предусматривается частичная замена и ремонт кровли, водопроводной системы.

Пациенты, в том числе детского отделения, продолжают получать лечение и консультации специалистов, так как капремонт в здании будет проходить поэтапно.

Партдесант также оценил капремонт Усадской врачебной амбулатории в Высокогорском районе. Здание, расположение в деревне Ильино, открылось после проведенных работ. На церемонию были приглашены министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, депутаты Госдумы РФ Рустам Калимуллин, Ильдар Гильмутдинов, начальник Управления метрологического и технического контроля, охраны труда Минздрава РТ Фанис Исхаков.

Здание амбулатории построено в 1874 году. Общая площадь здания составляет 754,7 кв. метров. Поликлинику ежедневно посещают по 50 человек. Она обслуживает жителей 20 населенных пунктов района, в которых проживают 4777 человек, из них – 1208 детей.

В амбулатории выполнены работы по внутренней отделке, замене систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрики и системы отопления. На обновление здания направили больше 73 млн рублей, сообщает региональное отделение «Единой России».

Глава Новошешминского района РТ, секретарь местного отделения партии Вячеслав Козлов ознакомился с тем, как в районе поставлена работа по диспансеризации пожилого населения. Она, напомним, проходит в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Жителей района старше 65 лет, проживающих в селах и деревнях, бесплатно доставляют в центральную районную больницу на специализированном автомобиле. Автомобиль оснащен оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья.

На специализированном автомобиле в прошлом году 824 пенсионера, проживающих в сельских поселениях Новошешминского района, с комфортом доехали до центральной районной больницы для прохождения диспансеризации. Также они смогли получить услуги дополнительных скринингов на выявление отдельных неинфекционных заболеваний. Этот же автомобиль пациентов увозил обратно домой.

«824 человек – это не предельная цифра. Автомобиль выезжает в сельские поселения согласно графику. С начала года уже 139 человек доставлено в центральную районную больницу. Такая возможность будет предоставлена всем, кто в ней нуждается», – подчеркнул Вячеслав Козлов.

Напомним, национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

«Татар-информ» сообщал, что за два месяца 2024 года в медицинские учреждения Татарстана для проведения диспансеризации, вакцинации, плановой госпитализации и оказания иной медпомощи доставлены 9 547 пожилых жителей сельских районов республики.

Ранее в интервью «Татар-информу» министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин отмечал, что диспансеризацией на предприятиях должны заниматься государственные медицинские организации.