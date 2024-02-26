Глава Минздрава РТ: Диспансеризацией на предприятиях должны заниматься госклиники

Диспансеризацией на предприятиях должны заниматься государственные медицинские организации. Такое мнение в интервью «Татар-информу» выразил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«Трудоспособное население не ходило в прикрепленные поликлиники. Граждане работают с утра до вечера на предприятии, и разве они пойдут? Конечно, нет. Поэтому было принято решение: если они не идут к нам, то мы пойдем к ним. Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал установку, что диспансеризацией на предприятиях должны заниматься государственные медорганизации. Это поручение планомерно выполняется», – сказал глава Минздрава.

Миннуллин акцентировал внимание, что люди трудоспособного возраста по два и более лет не посещают медорганизации, при этом многие трудятся на предприятиях. «Да, в каких-то компаниях проводят медицинские осмотры сотрудников, но две трети организаций было законтрактовано с частными медкомпаниями. Я не имею ничего против частных организаций, но где-то они работу выполняли как положено, а где-то просто проводили на уровне допуска людей на работу. При том, что запланированные диспансеризацией мероприятия, которые бесплатны даже для предприятий и предусмотрены медицинским страхованием, просто не выполнялись», – подчеркнул министр.

Он уточнил, что в настоящее время порядка 680 предприятий имеют договоры по выполнению диспансеризации с государственными медучреждениями. «За 2023 год осмотрены 113 тысяч пациентов, у более 20 тысяч из них обнаружены определенные изменения. Пациентов отправили на второй, более углубленный этап диспансеризации. Работа должна быть продолжена. Я в надежде и даже в уверенности, что охват трудоспособного населения в 2024 году должен быть намного выше, чем в 2023-м, за счет развития “Промышленной диспансеризации”, – сказал Миннуллин. Он также выразил уверенность, этот проект может быть экстраполирован на всю Россию как успешная практика, исходящая от Татарстана.