Глава Минздрава Миннуллин: «Я не сторонник того, чтобы напрочь запретить аборты»

Марсель Миннуллин: «Перед нами на 2023 год стояла стратегическая задача увеличить ожидаемую продолжительность жизни до цифр 75,25 года. По факту она составила 75,38»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наша задача – войти в десятку ведущих регионов страны»

– Марсель Мансурович, недавно прошла коллегия Минздрава РТ, где были подробно представлены итоги работы ведомства в 2023 году. Давайте расскажем в концентрированном виде для нашей аудитории – что главного произошло в медицине в Республике Татарстан в ушедшем году.

Во-первых, мы успешно завершили национальные проекты – «Здравоохранение» и «Демография». Все задачи, которые были поставлены Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, выполнены.

Перед нами на 2023 год стояла стратегическая задача увеличить ожидаемую продолжительность жизни до цифр 75,25 года. По факту она составила 75,38. В 2022 году – 74,97 года.

Снижена общая смертность до 10,7 случая на тысячу населения, что на 4,5% меньше, чем в 2022 году. Для сравнения приведу самый низкий результат смертности: в 1991 году он составил 10,6 случая на тысячу жителей.

Если сравнивать эту цифру с другими государствами?

Аналогичные показатели в Турции, в ряде арабских стран. Но мы их частично превосходим.

Если брать субъекты Российской Федерации, то это Санкт-Петербург. Конечно, мы не берем показатели Северной столицы за цель, только как ориентир. И тут надо учесть, что в городе проживает более пяти миллионов человек, чуть выше финансирование медицины.

Мы анализировали все эти исходные данные и можем уверенно говорить, что татарстанская медицина отработала 2023 год очень хорошо, использовав все возможные резервы и максимально возможный потенциал.

На этом мы останавливаться не планируем. Наша задача – войти в десятку ведущих регионов страны с высокой ожидаемой продолжительностью жизни и достаточно низкой общей смертностью.

«Да, это возврат к советской модели медицины. Но она в принципе никуда и не уходила, но в последние годы актуализировалась» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Направленность медицины в последние годы – это, прежде всего, профилактика»

Какие точки роста здесь есть?

Направленность медицины в последние годы – это, прежде всего, профилактика. Да, это возврат к советской модели медицины. Но она в принципе никуда и не уходила, но в последние годы актуализировалась. Большое значение имеет ставка на первичное звено. Это диспансеризация, профилактические осмотры, диспансерное наблюдение, выявление определенных рисков и предупреждение развития каких-то ситуаций, которые могут привести к острой катастрофе.

Если мы своевременно выявляем эти риски, делаем коррекцию потенциально серьезных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, результат есть. Вообще в целом по России и в Татарстане в частности эти две группы занимают лидирующие места в общей структуре смертности.

Проблема актуальна по всему миру. Смертность от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований высока даже в странах с очень развитой медициной.

Но сегодня технологии при своевременно правильно принятом решении, выполнении определенных профилактических мероприятий позволяют намного увеличить продолжительность жизни.

Раньше острый инфаркт миокарда был причиной большого количества летальных случаев. Сейчас смерть от острого инфаркта занимает очень небольшой сегмент – порядка 6,8%. Это связано с развитием и использованием серьезных технологий. Коронарографии, своевременного стентирования, открытых кардиохирургических операций.

Одно из новшеств, которое было введено в Татарстане в 2023 году, – распределение шести кардиохирургических центров по всей республике. Это МКДЦ, БСМП Челнов – кардиохирургическая база, где выполняются не только малоинвазивные операции в виде коронарографии, стентирования, но и операции на открытом сердце. Новая база в седьмой городской больнице, Медсанчасти КФУ, Альметьевская многопрофильная больница. В этом плане идет серьезное развитие.

«С этого года будет еще улучшен процесс диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть люди, которые два и более лет вообще не появляются в медицинских организациях»

Если говорить о точках роста – это как раз все больший охват населения диспансеризацией, выявление серьезных факторов риска и их профилактика, предупреждение. Население трудоспособного возраста, особенно молодые люди, не учитывает эти риски. Есть люди, которые два и более лет вообще не появляются в медицинских организациях. В понимании молодых наиболее опасен с точки зрения различных заболеваний возраст от 40 до 65 лет.

Пока человек молод, его ничего не беспокоит, нет видимых причин для обращения к врачам. Но никто не учитывает, например, повышенный холестерин в крови, какие-то обменные заболевания, такие как сахарный диабет. И не обязательно при сахарном диабете иметь запредельный уровень сахара. Есть определенное нарушение толерантности к восприимчивости сахара в организме и, соответственно, потенциальное развитие в ближайшие годы сахарного диабета. Никто не учитывает ожирение, питание, активный образ жизни.

Если мы вовремя начнем коррекцию того заболевания, которое еще не развернулось в полной клинической картине, то сможем минимизировать риски для здоровья человека.

Поэтому мы считаем, что большое значение нужно уделять профилактике заболеваний. Это профилактика и пропаганда активного образа жизни, занятия физической культурой. Это тоже гарант определенного увеличения долголетия и уменьшения смертности.

Достаточно ли тех анализов, обследований, которые проводятся в рамках диспансеризации, чтобы выявить проблемные моменты в здоровье человека?

Есть два этапа диспансеризации. На первом как раз используются скрининговые методы – тот минимальный уровень, объем исследований, который позволит нам выявить определенные изменения, говорящие о возможных рисках.

Если выявлены некие отклонения от нормы, пациента отправляют на более углубленное обследование: компьютерную, магнитно-резонансную томографию, коронарографию, ФГДС и другие. Есть много различных углубленных мероприятий, которые позволят поставить или уточнить диагноз и принять определенные решения по устранению этой проблемы.

«Если мы вовремя начнем коррекцию того заболевания, которое еще не развернулось в полной клинической картине, то сможем минимизировать риски для здоровья человека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жители не должны ехать в город и становиться в очередь на оказание рутинных медицинских услуг»

Последнее время обсуждается тема структурирования здравоохранения республики на базе шести ведущих клиник. Расскажите, на какой стадии этот процесс находится и для чего это нужно?

Это делается для большей управляемости и развития разных направлений. Для реализации тех же самых проектов диспансеризации, доступности профилактических осмотров в высокотехнологичных центрах для пациентов, особенно из районов. В конце концов, всё это упирается в решение, прежде всего, демографических задач.

Напомню, созданы шесть объединений, во главе каждого стоит высокотехнологичный центр. Перечислю их. Это Республиканская клиническая больница (РКБ), куда вошли порядка 9-10 районов, центральных районных больниц. Это седьмая городская больница, к ней прикреплены 8-9 районов. Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов, многопрофильная Альметьевская больница и Нижнекамская многопрофильная больница (включает в себя Нижнекамский и Заинский районы).

Цель – уменьшение общей смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни средствами абсолютно управляемой системы. Так называемый куратор каждого объединения, ВМП-центр (высокотехнологичной медицинской помощи, – прим. Т-и), полностью отвечает за демографию внутри своего объединения. А задачей как раз является доступность оказания помощи.

РКБ остается головным медучреждением в республике, но уже в определенных экспертных случаях. А распределение пациентов идет по ВМП-центрам, ответственным за ту или иную территорию. В каждом из этих объединений создан ситуационный центр, аналог «санитарной авиации» РКБ. То есть если больному не могут оказать всю необходимую помощь в ЦРБ, медики переводят его в территориальный ВМП-центр.

Да, если ВМП-центры не справляются или не хватает компетенции по тому или иному профилю, тогда уже идет обращение в Республиканскую клиническую больницу.

Такой формат работы разгрузит РКБ и в то же время раскроет доступность самой клиники и других созданных ВМП-центров для пациентов.

Далее – в центрах создаются учебные кластеры. Благодаря поддержке Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова выделена определенная сумма на изготовление симуляторов. Это специальные тренажеры, на которых отрабатываются определенные приемы и обучение врачей по разным направлениям.

Уже есть шесть симуляторов по основным направлениям: хирургия, терапия, акушерство, гинекология и так далее. На базе 7-й городской больницы проведено более 40 мастер-классов. Специалисты проводили их непосредственно на местах, в закрепленных ЦРБ. Далее врачи, медперсонал районных больниц проходят обучение на симуляторах в своих ВМП-центрах. Идет обучение, повышение квалификации специалистов на местах. У пациентов должно быть доверие к районным больницам, жители не должны ехать в город и становиться в очередь на оказание рутинных медицинских услуг.

«Благодаря поддержке Раиса республики выделена определенная сумма на изготовление симуляторов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хочу отметить такой момент – с этого года будет еще улучшен процесс диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения. Нашим шести объединениям переданы шесть автомобилей со встроенными маммографами и флюрографами. Специалисты центров будут выезжать в районы по графику. Делаться это будет плюсом к «Мобильной поликлинике». Все, кто в этом году подлежит диспансеризации, будут тотально проходить флюорографию, а женщины определенного возраста – маммографию.

Но ведь в селах есть фельдшерско-акушерские пункты.

Да, в ФАПах фельдшеры взяли анализы, сняли электрокардиограммы, всё это передали посредством информационной системы в центральную районную больницу. Но первый этап диспансеризации не будет закрыт без проведения флюорографии и маммографии. Вряд ли для этого сельчане поедут в центральную районную больницу.

Реанимобили позволяют эвакуировать тяжелых пациентов из ЦРБ в головные ВМП-центры

Вы упомянули о создании в каждом объединении ситуационных центров. Можно о них подробнее?

Для каждого центра закуплены реанимобили, оснащенные очень передовой техникой. Эти автомобили позволяют эвакуировать тяжелых пациентов из центральных районных больниц в головные ВМП-центры.

По каждому направлению – онкология, наркология, психиатрия, инфекционные болезни – сформированы дорожные карты, назначены кураторы. То есть центры уже оказывают специализированную узконаправленную помощь. При этом по каждому из направлений в головных республиканских больницах развернуты ситуационные центры, которые позволяют работать в режиме онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И это также влияет на доступность помощи пациентам.

«Для каждого центра закуплены реанимобили, оснащенные очень передовой техникой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как идет модернизация первичного звена?

Модернизация первичного звена проходит по национальному проекту, по нему идет федеральное софинансирование.

В 2023 году в Татарстане по нацпроекту построено 25 ФАПов, открыты две большие поликлиники. Это филиал детской поликлиники №6 в Дербышках и поликлиника в селе Осиново Зеленодольского, совмещенная для взрослого и детского населения. Это современнейшие поликлиники, они очень хорошо оборудованы, имеют свою логистику и маршрутизацию без пересечений потоков пациентов.

Также был сделан капремонт в 117 медицинских объектах: в центральных районных больницах, поликлиниках Казани и других городов.

На текущий год есть огромные планы по дальнейшей реализации этого нацпроекта.

Как в текущем году будет развиваться направление мобильных поликлиник?

«Мобильные поликлиники» – очень хорошее решение, которое приносит серьезные позитивные результаты. В 2023 году мы охватили 29 районов Татарстана. Работу продолжаем.

«В 2023 году в Татарстане по нацпроекту построено 25 ФАПов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Диспансеризацией на предприятиях должны заниматься государственные медорганизации»

Расскажите о «Промышленной диспансеризации».

В начале нашей беседы я говорил, что люди трудоспособного возраста по два и более лет не посещают медорганизации. При этом многие трудятся на предприятиях. Да, в каких-то компаниях проводят медицинские осмотры сотрудников, но две трети организаций было законтрактовано с частными медкомпаниями. Я не имею ничего против частных организаций, но где-то они работу выполняли как положено, а где-то просто проводили на уровне допуска людей на работу. При том, что запланированные диспансеризацией мероприятия, которые бесплатны даже для предприятий и предусмотрены медицинским страхованием, просто не выполнялись.

Трудоспособное население не ходило в прикрепленные поликлиники. Граждане работают с утра до вечера на предприятии, и разве они пойдут? Конечно нет. Поэтому было принято решение: если они не идут к нам, то мы пойдем к ним. Рустам Минниханов поддержал установку, что диспансеризацией на предприятиях должны заниматься государственные медорганизации. Это поручение планомерно выполняется.

Порядка 680 предприятий имеют сейчас договоры по выполнению диспансеризации с государственными медучреждениями. За 2023 год осмотрены 113 тысяч пациентов, у более 20 тысяч из них обнаружены определенные изменения. Пациентов отправили на второй, более углубленный этап диспансеризации.

Работа должна быть продолжена. Я в надежде и даже в уверенности, что охват трудоспособного населения в 2024 году должен быть намного выше, чем в 2023-м, за счет развития «Промышленной диспансеризации».

Более того, я думаю, что мы сможем экстраполировать проект на всю Россию как успешную практику, исходящую от Татарстана.

«Трансплантация сердца, печени, почек подчас единственный вариант спасения жизни и трудоспособности людей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Трансплантация – это высший пилотаж хирургии»

Тема, которая в Татарстане звучит все чаще и чаще, в том числе с вашим приходом на должность министра здравоохранения, – это трансплантология. В 2023 году выполнено более 200 пересадок. Расскажите, почему это так важно и какие планы по развитию этого направления существуют.

Если быть точнее, то в 2023 году было проведено 213 трансплантаций, из них 72 трансплантации печени, 115 – почек и 26 пересадок сердца. В 2022 году было 55 трансплантаций печени, 92 трансплантации почек и 4 трансплантации сердца. Мы достаточно динамично развиваемся в этом направлении. Если брать трансплантацию как отдельное направление, то Татарстан сейчас лидер среди субъектов РФ по количеству трансплантаций печени и почек и второй по трансплантации сердца после Федерального центра им. Шумакова.

Трансплантация сердца, печени, почек подчас единственный вариант спасения жизни и трудоспособности людей. И они получают шанс и великолепно живут после пересадок. Трансплантация – это высший пилотаж хирургии. Если в системе здравоохранения региона присутствует трансплантация, то отрасль считается очень развитой, прогрессивной.

С самого начала Раис Татарстана очень серьезно поддерживает нас в этом направлении. Благодаря этому трансплантация получила такое развитие в нашей республике. Конечно, эта работа будет продолжена. В наших планах, в частности, развивать родственную трансплантацию печени.

Очень серьезный сегмент – детская трансплантация. Это направление, которое реально спасает жизни наших маленьких пациентов, и она начинается с чистого листа.

В нашем понимании развитие отрасли здравоохранения состоит из двух частей. Первая – это рутинная демография, где мы должны быть в одной десятки с лучшими регионами нашей страны по уровню смертности и ожидаемой продолжительности жизни. И вторая – это инновационные прорывные технологии, одно из которых – это как раз трансплантация.

«Мы, прежде всего, на стороне убеждения женщины и сохранения беременности» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я, как министр, не сторонник того, чтобы напрочь запретить аборты»

Одна из острых, где-то даже болезненных тем – аборты и изменение отношения к ним в обществе и в отрасли. В государственных клиниках более жестко стали подходить к этому вопросу. Какова ваша личная позиция по этому вопросу?

Я, как министр, не сторонник того, чтобы напрочь запретить аборты. Есть аборты, выполняемые по медицинским показаниям. Они даже не обсуждаются. Их надо выполнять, в противном случае речь может идти не только о здоровье, но и о жизни женщины.

Есть женщины, которые попали в сложную жизненную ситуацию и решили прервать беременность. Повторюсь, я не сторонник массово запретить, закрутить гайки и сказать «нет абортам». Мы, прежде всего, на стороне убеждения женщины и сохранения беременности. Ведь совершенно не означает, что, сохранив беременность и родив ребенка, женщина останется один на один с возникшими проблемами.

Именно это основная цель создания Центра кризисной беременности, который недавно открылся в Казани?

Рождаемость – это комплексное понятие. На ее уровень влияет и медицина, и социальная сфера. Но, по статистике, мы наблюдаем, что рождаемость падает даже во многих экономически развитых странах. При этом есть абсолютно экономически неразвитые страны, где рождаемость высокая. Парадокс? Нет, не парадокс. Это традиции, устои.

Чем больше человек развит и образован, чем больше развита экономика, тем люди больше заточены на какие-то другие задачи и проблемы, чем рождение детей.

Мы проанализировали цифры по абортам и пришли к выводу, что если бы половина женщин, прервавших беременность, решили сохранить ребенка, то рождаемость у нас была бы намного выше, чем мы имеем сейчас.

Поэтому во всех основных клиниках мы открыли кабинеты доабортного консультирования. Сюда попадает каждая женщина, которая приходит на прерывание беременности в женскую консультацию. Так положено по закону. С ней работают акушер-гинеколог и психолог.

После этого идет «неделя тишины». Она нужна, чтобы женщина осознала то, что было сказано на этой консультации. Если она принимает окончательное решение делать аборт, то она поступает в клинику и беременность прерывается.

Либо она принимает иное решение, и беременность сохраняется.

«В Центре кризисной беременности работают высококлассные акушеры-гинекологи и психологи, которые по определенной разработанной методике ведут беседу с пациенткой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А если она принимает иное решение?

Если в женской консультации не удалось убедить женщину, то во время «недели тишины» она в обязательном порядке направляется в Центр кризисной беременности. Здесь работают высококлассные акушеры-гинекологи и психологи, которые по определенной разработанной методике ведут беседу с пациенткой.

В Казани расположен республиканский центр, его филиалы развернуты в шести межрайонных центрах каждого объединения.

Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал это направление. Он также принял решение, что если женщина, обратившаяся в республиканский Центр кризисной беременности, решила сохранить ребенка, то при его рождении она не будет одинока. Ей обязательно будет оказана социальная поддержка. Она получит коляску, кроватку, памперсы. До исполнения ребенку года будет бесплатное обеспечение.

Мы в огромной надежде, что женщины прислушаются и будут уверены, что их не оставят наедине с решением проблем. Республика обязательно будет помогать. Думаем, что это благое намерение поможет сохранять больше беременностей.

«Практически 80% молодых специалистов не едут работать в районы»

Проблема кадров в системе здравоохранения тоже актуальна. Как в республике, так и в целом в России. Что делается в этом направлении?

В Татарстане наряду с такими федеральными программами, как «Земский доктор», работают и внутренние программы – это обеспечение аренды жилья, жилья в социальную ипотеку. Но все-таки они не позволяют в ногу со временем закрывать потребность в медиках. Это касаемо и врачей, и среднего медперсонала.

Практически 80% молодых специалистов, которые оканчивают вуз, а потом ординатуру, не едут в районы. Молодых специалистов можно понять: они устраиваются в высокотехнологичные центры, быстро набираются опыта. Они не едут в районы, потому что это менее привлекательно в профессиональном плане. Есть и определенные жилищные проблемы.

Мы предложили будущим выпускникам медицинских вузов распределиться в те центры, где они хотели бы работать, при одном обязательном условии – год проработать по направлению своего потенциального работодателя в своих же районах, в рамках объединений.

«В Татарстане наряду с такими федеральными программами, как «Земский доктор», работают и внутренние программы – это обеспечение аренды жилья, жилья в социальную ипотеку» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Это уникальная возможность. Укомплектованность высокотехнологичных центров кадрами составляет 100%. И им невыгодно брать молодых, не совсем опытных специалистов. Их нужно обучать, тратить время и другие ресурсы. К тому же такие центры не берут врачей со стажем меньше трех лет. А мы предлагаем набраться опыта на местах за год с дальнейшим трудоустройством в выбранный центр.

К молодым специалистам на местах закрепляются кураторы, которые ведут их в течение года.

Кроме того, с каждым руководителем муниципалитета достигнуто соглашение о том, что молодым специалистам, если они остаются работать на месте, будет предоставляться арендное жилье. Причем оплата аренды – за муниципалитетом.

Распределение по районам было сделано, и по сравнению с 2022 годом мы идем в плюсе – пришло 409 врачей.

Это решило проблему?

Но дефицит все равно остается – на сегодня он составляет около двух тысяч врачей и медперсонала. Надо развиваться дальше, чтобы нивелировать этот кадровый дефицит.

Еще один значимый проект, который поддержал Раис Татарстана, за что ему отдельное спасибо, – проект «Помощник фельдшера». Во многих селах открыты и работают фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Фельдшер на селе – серьезная позиция. Бывает, он один работает на два села. На него вся округа молится, потому что это единственная поддержка в плане оказания медпомощи. Нагрузка у них колоссальная. И было принято решение поддержать их помощниками фельдшеров.

Кандидатов отбирают из местных жителей села, где находится фельдшерский пункт. В течение пяти месяцев они проходят обучение, а затем их трудоустраивают как младший медперсонал.

Кроме основного функционала их обучают информационным технологиям. Им придется работать с компьютером, правильно вводить данные, которые посредством информационных систем нужно передавать в районные центральные больницы.

И, конечно, это большая помощь фельдшеру, которого он может заменить на определенных позициях – замере давления, взятии анализов, введении инъекций, снятии электрокардиограммы и так далее.

Эта модель, как одна из перспективных практик, также была экстраполирована на РФ.

Сколько таких сотрудников уже работает?

Уже 1100. Все фельдшерские пункты будут иметь такую единицу, что еще больше сократит кадровый дефицит.

«Раисом Татарстана было поддержано решение о строительстве в Казани еще одного такого же центра, как Детская республиканская клиническая больница» Фото: © «Татар-информ»

«Одно из проблемных звеньев – детское здравоохранение»

Какие проекты Минздрав планирует реализовать в 2024 году? Какие ключевые моменты ожидаются?

На коллегии Минздрава одним из проблемных звеньев я указывал детское здравоохранение. Прежде всего, это оказание специализированной помощи в Казани.

В Казани много небольших больниц с ограниченным функционалом по детству, при этом наблюдается крайне большой дефицит специалистов узкой направленности и специализированной помощи. На весь Татарстан эту помощь оказывает только одна Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ). Большинство обращений сюда – от родителей детей из Казани.

Поэтому Раисом Татарстана было поддержано решение о строительстве в Казани еще одного такого же центра, как Детская республиканская клиническая больница. Первая детская клиническая больница должна выстроиться в виде высокотехнологичного центра третьего уровня, как и ДРКБ.

Кроме того, предстоит модернизация КДМЦ в Челнах. В итоге мы получим три центра третьего уровня по республике, в рамках которых будет выстроена маршрутизация юных пациентов на оказание специализированной помощи.

Также обязательно продолжатся мероприятия по «Промышленной диспансеризации». В рамках диспансеризации планируем обслуживать мобильными комплексами не только села, но и предприятия.

Огромное значение, опять же, имеет диспансерное наблюдение и профилактические осмотры на передвижных платформах – флюорографах, маммографах.

Ну и дальнейшее развитие высоких технологий. У нас есть серьезнейший потенциал в развитии диагностики и лечения онкологии.

«Медицина во многом основана на работе по призванию»

Марсель Мансурович, вы почти год находитесь на посту министра. На каких принципах вы строите свою команду, ваше кредо как руководителя? И как видите свою миссию?

Отрасль здравоохранения республики и в предыдущие годы была достаточно сильным направлением, отличавшим Татарстан от других регионов. Спасибо огромное моим предшественникам, которые задали определенный посыл, эту планку надо держать и двигаться вперед.

Хочется, чтобы здравоохранение Татарстана оставалось на лидирующей позиции. Наша республика – один из самых экономически развитых регионов страны, и здравоохранение тоже должно соответствовать этим позициям.

Кредо – это, прежде всего, честность. Медицина во многом основана на работе по призванию, человек должен быть идейно замотивирован, быть уверен в том, что это его миссия, и выполнять свою работу правильно, качественно и честно.

Решающее значение имеет команда, ведь медицина – это командная работа. В определенных направлениях есть топовые специалисты, которые составляют тот костяк команды, которые могут привести отрасль к серьезным результатам. Основная задача – сформировать и иметь очень серьезную команду идейных людей, которые заточены на улучшение здравоохранение и, прежде всего, на оказание качественной медицинской помощи. Результатом этого мы увидим низкую смертность и высокую продолжительность жизни татарстанцев.