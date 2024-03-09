Более 9 тысяч пожилых татарстанцев прошли диспансеризацию благодаря нацпроекту

За два месяца 2024 года в медицинские учреждения Татарстана для проведения диспансеризации, вакцинации, плановой госпитализации и оказания иной медпомощи доставлены 9 547 пожилых жителей сельских районов республики. Помощь оказывается в рамках национального проекта «Демография».

Перевозка пассажиров осуществляется бесплатно, на специализированном автомобиле, который оснащен оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья. Диспансеризация граждан старше 65 лет проводится для раннего выявления заболеваний, в том числе и для проведения дополнительных скринингов, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, для вакцинирования, отметили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

Всего этой работой в текущем году планируется охватить порядка 57 тыс. татарстанцев.

Мероприятия по доставке пожилых граждан в медучреждения проводятся в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства не раз подчеркивал, что забота о людях старшего поколения является одной из приоритетных задач.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе по нацпроекту диспансеризацию прошли более двух тысяч пожилых татарстанцев.

Напомним также, что в России со следующего года начнут предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно и на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.