Парковка у казанского экстрим-парка «УРАМ» изменит режим работы

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Казани изменится режим работы парковки под мостом «Миллениум» со стороны экстрим-парка «УРАМ». Об этом сообщается в телеграм-канале «Стратегия развития Казанки».

Так, в период с 19 февраля по 1 марта ею смогут воспользоваться те, кто прошел аккредитацию на Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

С 1 марта парковку закроют до окончания строительных работ на мосту.

Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории. Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время «Игр будущего» в Казани движение транспорта ограничат только на трех участках.