Парад народов, закладка кораблей и гонки на дронах: как Татарстан встретит День России

День России в этом году приходится на воскресенье и подарит россиянам дополнительный выходной в понедельник. Но в Татарстане он совпадает с празднованием Сабантуя в районах, поэтому отмечаться будет особенно широко. Чем будут радовать гостей праздника в крупных городах республики, выяснил «Татар-информ».

В Казани на Кремлевской набережной к празднику установили большое мультимедийное окно-портал, которое в режиме онлайн связывает столицу Татарстана с девятью другими городами страны Фото: donland.ru

Медиапортал на набережной, вручение паспортов и детский праздник

В Казани на Кремлевской набережной к празднику установили большое мультимедийное окно-портал, которое в режиме онлайн связывает столицу Татарстана с девятью другими городами страны. Кроме этого, оно в режиме прямой трансляции с 15 по 18 июня поможет казанцам вступить в диалог с участниками Петербургского экономического форума.

Идею реализует известная отечественная социальная сеть – проект называется «Место встречи VK». Мультимедийные окна будут установлены также в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и на федеральной территории «Сириус». Через них прохожие в каждом из городов смогут пообщаться друг с другом по видеосвязи в режиме реального времени. Транслировать города порталы будут поочередно, а работать – круглосуточно.

«Акция проводится компанией впервые. Тем не менее официального открытия инсталляции не было. Медиаокно можно будет видеть в Казани на Кремлевской набережной до 19 июня», – рассказал «Татар-информу» представитель компании Сергей Макаров.

12 июня, в День России, в Казани с 10 до 12 часов в парке Победы пройдет акция «ZA Россию». Ее организует Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По утрам казанцы смогут пообщаться с жителями Владивостока, а вечером понаблюдать за жизнью Санкт-Петербурга и сделать красивые фотографии с видом на Исаакиевский собор. Кроме того, во время проведения Петербургского международного экономического форума (15-18 июня) прямые эфиры из городов – участников акции будут транслироваться на стенде VK – так и участники ПМЭФ смогут пообщаться с жителями городов России в режиме реального времени.

Сегодня же с 17 часов в сквере на Советской площади также пройдет праздничное мероприятие, особенным моментом которого станет торжественное вручение паспортов новым гражданам России. Праздничный концерт пройдет и в парке «Крылья Советов» с 17 до 19 часов.

В Нижнекамске 10 июня в парке аттракционов в 15 часов начнется большой детский праздник, приуроченный ко Дню России.

В субботу, 11 июня, по Кремлевской набережной пройдет Парад дружбы народов Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Парад народов и этнофестиваль

В субботу, 11 июня, по Кремлевской набережной пройдет Парад дружбы народов Татарстана. Массовое костюмированное шествие будет транслироваться через мультимедийное окно-портал на такие же инсталляции в девяти крупных городах России.

«Шествие начнется от Национальной библиотеки РТ в 15.30. Участников планируется около 500 в разных национальных костюмах. Ориентировочно в 15..40 мы должны подойти к медиаинсталляции, здесь у нас будет так называемая творческая точка — коллектив из первого ряда парада исполнит танцевальное попурри на 3-5 минут. Какой город выйдет с нами на связь в этот момент, мы пока не знаем. Затем парад продолжит шествие до пирса, где будет установлена сцена, на которой пройдет концерт», — рассказал «Татар-информу» председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Собеседник агентства отметил, что Парад народов стал доброй традицией последних лет, приуроченной ко Дню России. Участниками шествия станут активисты молодежных организаций, члены национально-культурных автономий, актив студенческих объединений и иностранные студенты, обучающиеся в Казани.

После Парада дружбы народов на пирсе Кремлевской набережной состоится молодежный этнофестиваль.

Парашютисты совершат эффектный прыжок с 14-метровым российским флагом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прыжок парашютистов с флагом России и закладка кораблей в Зеленодольске

Непосредственно 12 июня, в День России, в Казани с 10 до 12 часов в парке Победы пройдет акция «ZA Россию». Ее организует Татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России». Активисты будут раздавать отдыхающим парка ленты с российским триколором, проведут развлекательно-образовательную игру по сбору спилс-карты России «Знаю Россию». Для желающих также будут доступны фотозона «Я люблю Россию», зона аниматора с актером в костюме белого медведя и аквагрим – его будут наносить также в цветах российского флага.

Кроме того, в этот день в Казани будет символически развернут большой российский флаг, а благодаря акции «Флаги России» триколор России будет вывешен в окнах и на балконах домов и образовательных учреждений. Внесут свою лепту и парашютисты – совершат эффектный прыжок с 14-метровым российским флагом.

Тем временем в Зеленодольске, также в 10 часов стартует торжественная церемония закладки кораблей для Военно-Морского Флота. В ней примут участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и по видеосвязи главнокомандующий Военно-Морским Флотом, адмирал Николай Евменов.

В Зеленодольске пройдет торжественная церемония закладки кораблей для Военно-Морского Флота Фото: © «Татар-информ»

В Казанском Кремле в полдень начнется большой праздничный концерт лауреатов Республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Он будет длиться не меньше трех часов. В нем выступят около 400 юных артистов. Например, ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов (обладатели Гран-при прошлого года), вокальный хореографический ансамбль «Мирас» из Заинска, образцовый детский хореографический коллектив «Камские звездочки» из Рыбной Слободы, вокальный квартет «Аншлаг» из Зеленодольска и т.д. В финале концерта участники все вместе исполнят гимн «Созвездия» – песню «Дискотека Солнца».

В парке Урицкого тоже будет праздничный концерт – он продлится с 10 до 14 часов. А на главной городской площадке – у Центра семьи «Казан» – концерт начнется только вечером, в 18 часов. Хедлайнерами станут группы «Земляне» и «Пицца». Юным казанцам, особенно отличившимся в учебе и общественной деятельности, торжественно здесь вручат паспорта.

На главной городской площадке – у Центра семьи «Казан» – концерт начнется только вечером, в 18 часов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сквере по улице Зайни Султана с 19.30 будет проходить патриотическая викторина, здесь выступят воспитанники Раифского спецучилища и пройдет кинопоказ художественного фильма режиссера Веры Соколовой «Пункт пропуска. Офицерская история».

С наступлением сумерек казанская и нижнекамская телебашни окрасятся в цвета российского флага. Высота обеих вышек – 180 метров, а общая длина гирлянд – более 3 км. В 22 часа в Казани прогремит праздничный салют.

В 22 часа в Казани прогремит праздничный салют Фото: © «Татар-информ»

В Нижнекамске проведут велоквест и народное караоке, в Автограде – гонки на дронах

В Нижнекамске День России отметят в парке «СемьЯ» праздничным марафоном. Мероприятия (квесты, мастер-классы, велоквест, праздничный концерт и народное караоке) начнутся в 15 часов. Желающие смогут получить у волонтеров миниатюрные копии российского флага, а на специально установленной большой стене – написать пожелания.

В Набережных Челнах праздничные мероприятия стартуют в полдень сразу на нескольких площадках. В Парке культуры и отдыха поселка ГЭС пройдет концерт «Судьбой Россия нам дана». На площади Азатлык – концертная программа «Горжусь тобой, моя Россия», а также флешмоб, выставка «Уголки моей России», конкурс стихов «Моя Россия», викторина «История России» и акция «Россия рисует» – участникам нужно будет нарисовать флаг России мелками. В парке Победы, также в 12 часов, начнется праздничная программа «Великая Россия».

На Набережной Габдуллы Тукая (Амфитеатр) концерт «Россия – Родина моя» запланирован на 15 часов. Лауреат международных конкурсов джазовый оркестр «Визит» сыграет популярные мелодии из кино, марши и танцевальную музыку для духового оркестра.

Желающие смогут получить у волонтеров миниатюрные копии российского флага Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В парке «Гренада» с 16 часов развернется фестиваль DRONE FEST! Здесь пройдут финальные гонки на дронах среди пилотов, обучающихся в проекте Drone team #Гренада. Гости увидят зрелищную развлекательную программу: наставники и опытные пилоты выступят в формате freestyle и покажут самые красивые элементы в воздухе. Будут также интерактивные конкурсы от ведущего с ценными подарками, а также концерт молодых челнинских артистов и диджеев.

В микрорайоне Замелекесье праздничный концерт «Все это Родиной зовется» начнется в 17 часов.

Завершатся длинные летние выходные, совпавшие с Сабантуем в районах РТ и Днем России, вечерним концертом в Казани у «Чаши». Концертная программа «Мы Россия! Мы вместе!» запланирована здесь уже в будний день, 14 июня, с 19 часов. А финалом ее станет выступление народного артиста России Олега Газманова.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»