Победители «Созвездие-Йолдызлык» дадут концерт в Казанском Кремле в День России

Большой праздничный концерт лауреатов и победителей Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» состоится в Казанском Кремле в День России в 12.00 часов. Фестиваль проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В течение трех часов на открытом воздухе выступят около 400 юных артистов. Это победители в номинациях и конферанс, и вокал, и хореография. Только в этом году, напомним, жюри просмотрело более 10 тысяч номеров, задействованы в которых были около 64 тысяч детей со всего Татарстана. Гала-концерт фестиваля проходит весной в «УНИКСе» или «Пирамиде», но организаторы понимают, что не все могут позволить себе билет на концерт в зале, поэтому уже стало традицией проводить большой концерт под открытым небом со свободным входом для всех желающих в Казанском Кремле.

«Для детей со всего Татарстана это уникальная возможность выступить в стенах древнего Кремля, вновь окунуться в атмосферу творческого общения, они ждут этого момента целый год. Для всего нашего фестивального движения концерт в Казанском Кремле уже стал доброй традицией. Мы тщательно готовимся к нему, подбираем репертуар, соответствующий празднику Дня России. Для ребят это и радость, и большая ответственность, и особая честь показать свой талант в Кремле», – прокомментировала исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

В День России в открытом концерте выступят, например, ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов (обладатели гран-при прошлого года), вокальный хореографический ансамбль «Мирас» из Заинска, образцовый детский хореографический коллектив «Камские звездочки» из Рыбной Слободы, вокальный квартет «Аншлаг» из Зеленодольска и т.д. В финале концерта участники все вместе исполнят гимн «Созвездия» – песню «Дискотека Солнца».

Фестиваль, напомним, существует 22 года и превратился в творческое молодежное движение, школу опыта которого прошли более 1 миллиона 200 тысяч участников. И с тех пор, гордятся организаторы «Созвездия-Йолдызлык», многие победители разных лет реализовали себя в творчестве, обретя известность и признание. Фестивальное движение признано Президентом России Владимиром Путиным, фестиваль постепенно приобрел всероссийское значение, и его концерты проходят в Москве, Севастополе, Гаджиево, Санкт-Петербурге, знаменитом «Артеке», в городах Крыма.