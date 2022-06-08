Парад народов Татарстана через медиапортал на Кремлевской набережной увидит вся Россия
По Кремлевской набережной 11 июня пройдет Парад дружбы народов, приуроченный ко Дню России, 12 июня. Массовое костюмированное шествие будет транслироваться через мультимедиаокно-портал на такие же инсталляции в девяти крупных городах России. Флэшмоб увидят в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и на федеральной территории «Сириус».
«Шествие начнется от Национальной библиотеки РТ в 15:30. Участников планируется около 500 в разных национальных костюмах. Ориентировочно в 15:40 мы должны подойти к медиаинсталляции, здесь у нас будет так называемая творческая точка — коллектив из первого ряда парада исполнит танцевальное попурри на 3-5 минут. Какой город выйдет с нами на связь в этот момент, мы пока не знаем. Затем парад продолжит шествие до пирса, где будет установлена сцена, на которой пройдет концерт», — рассказал «Татар-информу» председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.
Собеседник агентства отметил, что Парад народов стал доброй традицией последних лет, приуроченной ко Дню России. Участниками шествия станут активисты молодежных организаций, члены национально-культурных автономий, актив студенческих объединений и иностранные студенты, обучающиеся в Казани.
После Парада дружбы народов на пирсе Кремлевской набережной состоится молодежный этнофестиваль.