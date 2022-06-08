Казанцы смогут пообщаться с жителями других городов через мультимедиаокно на набережной

Ко Дню России, который отмечается 12 июня, на Кремлевской набережной в Казани будет установлено большое мультимедиаокно-портал, которое в режиме онлайн свяжет столицу Татарстана с девятью другими городами страны, а также в режиме прямой трансляции с участниками Петербургского экономического форума.

Идею реализует известная отечественная социальная сеть – проект называется «Место встречи VK». Мультимедийные окна будут установлены также в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и на федеральной территории «Сириус». Через них прохожие в каждом из городов смогут пообщаться друг с другом по видеосвязи в режиме реального времени. Транслировать города порталы будут поочередно, а работать – круглосуточно.

«Акция проводится компанией впервые. Тем не менее официального открытия инсталляции не планируется. Медиаокно можно будет видеть в Казани на Кремлевской набережной уже 10 июня, а работать оно будет до 19 июня», – рассказал «Татар-информу» представитель компании Сергей Макаров.

Например, утром, отмечают организаторы акции, казанцы смогут пообщаться с жителями Владивостока, а вечером – понаблюдать за жизнью Санкт-Петербурга и сделать красивые фотографии с видом на Исаакиевский собор. Кроме того, во время проведения Петербургского международного экономического форума (15–18 июня) прямые эфиры из городов будут транслироваться на стенде VK – так и участники ПМЭФ смогут пообщаться с жителями городов России в режиме реального времени.