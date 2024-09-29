«Папа вернулся!»: боец из зоны СВО пришел к детям в школу

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Военнослужащий Раят Насибуллин из Арского района Татарстана приехал в краткосрочный отпуск. Дома он не был с августа прошлого года.

«Дети очень соскучились. Райнур раньше спрашивал, почему других забирают отцы, а его нет. Сейчас начал понимать. Говорит, что когда вырастет, пойдет защищать Родину, как папа. Мы гордимся нашим папой. Ждем его», — рассказала жена бойца Гульнур Насибуллина.

Больше года семья терпеливо ждала отца. На днях с букетом цветов приехал Раят. В эти минуты Гульнур была очень счастлива. Родители тоже не могли нарадоваться, что их сын жив и здоров.

Но больше всех приезду отца обрадовались дети — ученица 5-го класса Адиля и ученик второго класса Райнур. Раят не стал ждать окончания уроков, а с цветами отправился прямо в лицей. Для мальчика и девочки встреча с отцом стала огромным счастьем. При этом Раята окружили и другие учащиеся.

Две недели отпуска прошли быстро. За это время Раят успел помочь родителям, встретиться с родными и друзьями, но больше времени он уделил семье. Дети тоже ни на минуту не расставались с отцом.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

«Я очень люблю своего мужа и за все ему благодарна», — сказала Гульнур.

Кстати, Раят купил ей в подарок автомобиль. «Об этом не пишите, другим не понравится», — заметила его жена.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру