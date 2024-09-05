«Папа там нужнее»: сапер из Буинского района служит в зоне СВО

Житель Буинского района РТ Марс участвует в специальной военной операции уже второй год. На момент мобилизации татарстанца его старшему сыну, Артуру, было пять лет, младшему, Дастану, — три. В этом году старший сын пошел в школу.

Супруга Марса, Татьяна, хотя и знала, что одной с двумя детьми будет трудно, сказала мужу: «Ты только себя береги, а дома всё будет в порядке». Из Буинского военного комиссариата Марса провожали семья и тетя Зухра, которая вырастила его.

«Марс близок мне как собственный ребенок. Сама только знаю, как болело сердце, когда он получил повестку. Он не сказал, что не поедет. И во время прохождения срочной службы всегда только повторял: „Всё хорошо“. И сейчас так, интересуется нашими делами. Когда вижу, что он звонит, так тепло мне становится на сердце. Я беру трубку со словами молитвы», — отметила Зухра апа.

Семья Марса Якупова живет в селе Адав-Тулумбаево. Татьяна сама из Тетюшского района. Они познакомились, когда Марс учился в Тетюшском техникуме. Женщина, не представляющая своей жизни без мужа, сказала, что силы ей дают дети и уверенность в том, что Марс вернется домой живым и здоровым.

Марс по военной специальности сапер. В ноябре прошлого года он был ранен, шесть месяцев проходил лечение в госпитале. Татьяна навестила его в Воронеже. По ее словам, она обрадовалась, когда увидела, что руки и ноги мужа целы, что он может смотреть ей в глаза. Марс был ранен в бедро. Когда Татьяна спросила, как это произошло, однако ее супруг ничего не стал рассказывать. После восстановления он уехал в свою часть.

«Марс позитивный человек. Когда он уезжал, казалось, что ненадолго, быстро вернется. Дети всегда спрашивали о папе. Сейчас Артур уже понимает. Мы ему объясняем, что папа служит, не может приезжать в любое время. Детям нравится смотреть видео по телефону, телевизор. Мне кажется, что они уже понимают, не так мучают меня вопросом „Где папа?“», — заметила Татьяна Якупова.

Артур будет учиться в Адав-Тулумбаевской сельской школе. В классе он единственный мальчик среди четырех девочек. Татьяна сказала сыну, чтобы не переживал, что из мальчиков он в классе один, посоветовала уважительно относиться к одноклассницам, защищать их. Марсу очень хотелось проводить сына в школу 1 сентября, хотел взять отпуск к этому времени, но не получилось. Семья отнеслась к этому с пониманием: их папа там нужнее, а они терпеливо будут ждать.

С 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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