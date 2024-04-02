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ПАО «КАМАЗ» работает в обычном режиме после атаки дронов в Татарстане
Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в Набережных Челнах работает в обычном режиме после атаки дронов на предприятия в Татарстане. Информация об этом появилась в телеграм-канале предприятия.
Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Позже гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар беспилотников пришелся по общежитию на территории особой экономической зоны.
По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.
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