По состоянию на 08:30 18 марта на выборах Президента РФ за рубежом проголосовали 372 779 человек. Так сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала, назвав данные цифры беспрецедентными.

Однако она обратила внимания, что это предварительные данные, то есть неокончательные.

Еще Захарова подчеркнула, что на ряде избирательных участков наблюдался «огромный ажиотаж». Он был простимулирован тем, что в недружественных странах закрыли на время проведение выборов несколько генконсульств. К слову, находясь около одного из них в Сиднее, пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил Президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

Захарова также привела в пример Германию, где в воскресенье, 17 марта, граждане стояли почти до ночи.

Напомним, выборы президента РФ проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства были выдвинуты четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, итоговая явка по стране составила 73,33%. На 6:21 18 марта избирательная комиссия обработала 99,2% бюллетеней.

Ранее председатель ЦИК России Элла Панфилова заявляла, что после случаев порчи урн с бюллетенями число желающих проголосовать увеличилось.