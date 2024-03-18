Памфилова: После случаев порчи урн с бюллетенями число желающих проголосовать увеличилось

После инцидентов с порчей урн, куда кладут бюллетени, количество желающих проголосовать только увеличилось. Так сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

Она также назвала подобные случаи жалкими, смешными и противными. К слову, по всей стране таких случаев зафиксировали меньше двух десятков. Однако своими действиями хулиганы лишь «вызвали бурю возмущений у людей». Как рассказала Панфилова, в ЦИК РФ стали звонить и заявлять, что ранее они (граждане) «даже не думали пойти голосовать, но теперь пойдут».

Она подчеркнула, что в итоге провокаторы даже поспособствовали гражданскому самосознанию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде регионов РФ некоторые граждане приходили на избирательные участки и выливали в урну для голосования краситель зеленого цвета. В каких-то городах и вовсе поджигали урны и даже кабинки для голосования.

Выборы президента России проводили три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства были выдвинуты четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, итоговая явка по стране составила 73,33%. На 6:21 18 марта избирательная комиссия обработала 99,2% бюллетеней.