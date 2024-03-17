«Сам бы проголосовал»: Пасынок Сырского попросил Путина выдать ему гражданство РФ

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван попросил Президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Об этом парень заявил в Австралии, находясь рядом со зданием Генконсульства России в Сиднее, сообщает RT.

По словам Сырского, он пришел к Генконсульству, чтобы вместе со всеми присутствующими поддержать избирательный процесс. Отметим, что 17 марта там проходят выборы.

«С огромным удовольствием сам бы поучаствоввал выборах, в выборочном процессе, проголосовал бы, но нет у меня российского гражданства», - рассказл Сырский.

В связи с этим он обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать его гражданином Российской Федерации.

Напомним, сын Сырского на данный момент проживает в Австралии. Туда он переехал после развода родителей. Вместе с ним переехали в эту страну его мать и брат.