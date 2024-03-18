Захарова о критике Великобритании в адрес выборов Президента: Ищите Кейт Миддлтон, Шаппс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса.

Напомним, ранее британец раскритиковал выборы Президента России, заявив, что Владимир Путин якобы «их (выборы) украл». Он сказал, что на Западе не дадут России «украсть Украину».

«Великобритания будет работать с союзниками, чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине», - приводит его слова Захарова.

При этом на такие заявления она ответила, что Россия «ничего не крала».

«Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же всё у всех отбирать по праву «исключительности», - пишет представитель МИД РФ в своем посте.

Она также обратила внимания на то, что в Великобритании полно своей внутриполитической работы.

«Кстати, что там с Кейт Миддлтон (принцессой Уэльской)? Нашлась? Ищите, Шаппс», - написала Захарова, тем самым призывая главу британской Минобороны заниматься внутренними делами.

Напомним, выборы президента РФ продолжались три дня – 15, 16, 17 марта. На пост главы претендуют кандидаты Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Отметим, что по данным ЦИК РФ, итоговая явка по стране составила 73,33%. На 6:21 18 марта избирательная комиссия обработала 99,2% бюллетеней.