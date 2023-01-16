Памятник первому Президенту Башкортостана Муртазе Рахимову установят в Уфе

В Уфе появится памятник первому Президенту Башкортостана Муртазе Рахимову. Об этом на оперативном совещании в Центре управления регионом сообщил действующий руководитель республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».

Глава республики поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву в течение ближайших трех дней представить предложения по этому вопросу. При этом автором монумента должен стать Салават Щербаков, который ранее изготовил памятник генералу Минигали Шаймуратову.

«Надо попросить, чтобы именно Салават Александрович [Щербаков] предложил, каким он видит памятник Муртазе Губайдулловичу. Это уже точно принятое решение», — заметил Хабиров.

Первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Он возглавлял республику с 1990 по 2010 год, а с 1993-го был ее Президентом.

Проститься с политиком пришли более 30 тыс. человек. В траурной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. Среди участников церемонии прощания были также Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Похоронили Рахимова на мусульманском кладбище Уфы.