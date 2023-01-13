Муртаза Рахимов похоронен на мусульманском кладбище Уфы

Первого Президента Башкирии Муртазу Рахимова похоронили на мусульманском кладбище Уфы, сообщает «Башинформ». Политик, напомним, скончался 11 января после продолжительной болезни.

Фото: «Башинформ»

Перед погребением по религиозным обычаям была прочитана молитва. Похороны проходили под траурный марш, исполняемый оркестром, а почетный караул произвел салют из трех залпов холостыми патронами.

Рахимову было 88 лет. Он возглавлял Башкирию с 1990 по 2010 год, а в 1993-м стал ее Президентом. Народная церемония прощания с ним проходила с 9.00 до 12.00 по местному времени, затем стартовала официальная часть. Проститься с ним прибыли в том числе Президент России Владимир Путин, Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.