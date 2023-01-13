Муртаза Рахимов похоронен на мусульманском кладбище Уфы
Первого Президента Башкирии Муртазу Рахимова похоронили на мусульманском кладбище Уфы, сообщает «Башинформ». Политик, напомним, скончался 11 января после продолжительной болезни.
Перед погребением по религиозным обычаям была прочитана молитва. Похороны проходили под траурный марш, исполняемый оркестром, а почетный караул произвел салют из трех залпов холостыми патронами.
Рахимову было 88 лет. Он возглавлял Башкирию с 1990 по 2010 год, а в 1993-м стал ее Президентом. Народная церемония прощания с ним проходила с 9.00 до 12.00 по местному времени, затем стартовала официальная часть. Проститься с ним прибыли в том числе Президент России Владимир Путин, Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.