Путин: Рахимов сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе истории России

Первый Президент Башкирии внес значительный вклад в развитие республики в качестве субъекта РФ. Об этом на встрече с главой РБ Радием Хабировым заявил Президент России Владимир Путин.

«[Муртаза Рахимов] внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве — в качестве субъекта Российской Федерации, проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Рахимов «сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории», и добавил, что всегда находился с ним в добрых отношениях.

Напомним, что Президент РФ прибыл сегодня в Уфу, где проходила церемония прощания с первым лидером республики. Помимо него, проститься с политиком приехали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Рахимов скончался 11 января после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.