Ожидание Путина и смотрины Татарстана: что надо знать о «нулевом дне» саммита БРИКС

В конце дня в Казань на саммит стран БРИКС прилетит Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Дни и ночи Путина: 17 встреч российского лидера

«В конце дня Президент переместится в Казань, где завтра начинается насыщенная работа в рамках саммита БРИКС», – сказал журналистам сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимира Путина в Казани, помимо всего прочего, ожидает 17 двусторонних встреч с главами государств. Так сразу и не вспомнишь, а был ли у российского лидера саммит со столь насыщенной программой? Примечательно, что все это пройдет в Казани.

«С утра до ночи будут проходить встречи каждый день. Чередуются двусторонние форматы и многосторонние форматы. Это предстоит в течение следующих трех-четырех суток», — рассказал Песков.

На повестке саммита БРИКС масса экономических вопросов, в которых сходятся интересы России, Китая и всех остальных участников организации Фото: © Пелагия Тихонова / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Китайские и бразильские «Друзья мира»: Украины нет в повестке, но конфликты на планете обсудят

На повестке саммита БРИКС масса экономических вопросов, в которых сходятся интересы России, Китая и всех остальных участников организации. Однако весь мир ждет, помимо этого, новых заявлений относительно урегулирования украинского конфликта.

Обсуждение этих вопросов не входит в официальную повестку саммита, поспешил сегодня заявить все тот же Дмитрий Песков. Но с важной оговоркой, что участники мероприятия вправе затронуть эту тему.

И обязательно сделают это. Это еще накануне анонсировал помощник Президента России Юрий Ушаков. Причем он сообщил, что СВО, как и другие текущие конфликты на планете, обсудят уже завтра – на первом заседании саммита.

«На первом же заседании БРИКС 22 октября в узком составе будут обсуждаться самые острые конфликтные ситуации, которые сейчас есть на земном шаре. И, естественно, не обойтись без обсуждения украинского кризиса», — подчеркнул Ушаков.

Он уточнил, что Бразилия и Китай собираются изложить свою «формулу мира». А позднее эти же страны анонсировали создание платформы «Друзья мира».

В Казани на переговорах Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуация на Украине станет одной из центральных тем Фото: kremlin.ru

Что не так в «мирном плане» КНР и Бразилии

Еще в мае КНР и Бразилия выпустили совместное заявление по ситуации на Украине, назвав переговоры единственным путем к ее урегулированию. Страны также предложили провести международную мирную конференцию «с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов».

Позиция этих стран, в принципе, уже озвучивалась на разных площадках. Предложение заключается в прекращении боевых действий и проведении последующих переговоров. Но российские войска на данный момент владеют инициативой на Донбассе, а Владимир Путин не раз говорил, что вывод украинских войск оттуда, как и из Курской области, входит в число требований «до старта переговоров».

Также известно, что в Казани на переговорах Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуация на Украине станет одной из центральных тем. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Эрдогана. Конечно, украинский кризис станет не единственной темой встречи. Стороны обсудят двустороннюю повестку, экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество.

Татарстанский лидер встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф Фото: rais.tatarstan.ru

Для Минниханова саммит БРИКС уже стартовал

Пока Владимира Путина ждут в Казани, для Раиса Татарстана, можно сказать, саммит БРИКС уже начался. Рустам Минниханов в выходные провел ряд международных встреч. Так, татарстанский лидер встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Она прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС.

«Замечательно, что не только я, но и все мы здесь познакомимся теперь с Казанью. Я представляю банк БРИКСа, мы занимаемся инвестициями, и мы должны знать не только страны, мы должны понимать, из каких регионов они состоят», – сказала она на переговорах с Миннихановым.

В свою очередь Раис Татарстана признал, что для республики высокая честь и большая ответственность выступать в роли площадки судьбоносного для всего мира саммита БРИКС.

«Для нас высокая честь и огромная ответственность принимать в нашей республике лидеров ведущих стран и международных организаций – почетных гостей Президента нашей страны», – подчеркнул он.

Дилма Руссефф побывала на научно-промышленной выставке «Сделано в Татарстане», организованной на площадке Государственного Совета РТ Фото: gossov.tatarstan.ru

Дилма Руссефф осмотрела выставку «Сделано в Татарстане»

Рустам Минниханов напомнил, что первые контакты с банком у республики состоялись в 2018 году. Татарстан – крупнейший производитель грузовых автомобилей. Основа экономики – нефтедобыча и нефтепереработка, авиастроение.

«Мы активно работаем по привлечению инвестиций, ежегодно входим в тройку лучших регионов в национальном рейтинге», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис республики предложил возобновить работу по заявленным ранее проектам Татарстана, связанным с комплексным развитием территорий и инфраструктуры ряда исторических поселений республики.

Новый банк развития – международная финансовая организация, которая создана странами – членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Цель Банка – финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС. Штаб-квартира Банка расположена в Шанхае.

Помимо встречи с Миннихановым Дилма Руссефф побывала на научно-промышленной выставке «Сделано в Татарстане», организованной на площадке Государственного Совета РТ. Она в компании с руководителем Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной осмотрела образцы техники, которую производят предприятия Татарстана — КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, автомобильный завод «РариТЭК», «Соллерс» и другие.

«Глубоко впечатлена выставкой. Представлено очень много техники, которая производится в республике, могу отметить высокий уровень развития промышленности Татарстана», — высказалась Дилма Руссефф в ходе общения с журналистами.

На встрече с Миннихановым Милорад Додик поблагодарил Раиса республики за приглашение посетить Казань в дни саммита БРИКС Фото: rais.tatarstan.ru

Милорад Додик встретился с Миннихановым и хочет сотрудничества с БРИКС

На этой же выставке, но уже в сопровождении министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, побывал и Президент Республики Сербской Милорад Додик. Гость выразил готовность расширять сотрудничество с БРИКС.

«Это альтернатива существующей системе миропорядка. В этот союз без какого-либо давления, желая справедливости и мира, могут вступить другие государства», — поделился Додик с журналистами в ходе осмотра выставки.

На встрече с Миннихановым, еще до посещения выставки, Додик поблагодарил Раиса республики за приглашение посетить Казань в дни саммита БРИКС и подписал План мероприятий по развитию сотрудничества. Он включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.

«Подготовлен план мероприятий по реализации протокола. Наши показатели по товарообороту остаются низкими. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской», — заявил Минниханов Президенту Республики Сербской.

Перед саммитом БРИКС Рустам Минниханов дал интервью официальному информационному агентству правительства Китайской Народной Республики Xinhua Фото: rais.tatarstan.ru

Интервью официальному агентству КНР: как Минниханов прокачивает политический вес Татарстана

Наконец, перед саммитом БРИКС Рустам Минниханов дал интервью официальному информационному агентству правительства Китайской Народной Республики Xinhua. Раис Татарстана заявил о высоком уровне отношений между КНР и России, что дало мощный импульс для расширения связей и на региональном уровне.

По словам татарстанского лидера, саммит БРИКС в Казани поспособствует более активному участию республики в практическом сотрудничестве между странами, повышению конкурентоспособности.

«Благодаря совместным усилиям всех сторон уровень нашего сотрудничества постоянно повышается. Обмены и сотрудничество между разными городами становятся все теснее, и у нас накапливается все больше опыта сотрудничества», — сказал Минниханов.

Нет сомнений, что Рустам Минниханов давно стал одной из центральных фигур России по формированию внешней политики страны. Особенно по взаимодействию со странами исламского мира. Очевидно, что по итогам саммита БРИКС влиятельность татарстанского лидера и узнаваемость республики и ее столицы вырастут по всему Глобальному Югу и не только.

Фото на анонсе: © Алексей Филиппов / фотохост-агентство brics-russia2024.ru