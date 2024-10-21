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Песков: Путин на саммите БРИКС в Казани будет занят «с утра до ночи»
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, который состоится в Казани, будет с раннего утра до позднего вечера участвовать в двусторонних и многосторонних рабочих встречах. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин».
«С утра до ночи [будут проходить встречи] каждый день. Чередуются двусторонние форматы и многосторонние форматы», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
«Это предстоит в течение следующих трех-четырех суток», — подчеркнул при этом Песков.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Владимир Путин планирует провести в рамках более 15 двусторонних встреч.
Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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