Песков: Пути решения конфликта на Украине не вошли в повестку дня саммита БРИКС

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: © «Татар-информ»

Обсуждение путей решения конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита БРИКС, который состоится в Казани. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет газета «Известия».

При этом, по словам пресс-секретаря главы российского государства, любой участник мероприятия вправе затронуть эту тему самостоятельно.

Вместе с тем до этого помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вооруженное противостояние на Украине и другие разворачивающиеся сейчас конфликты обсудят на первом заседании саммита БРИКС 22 октября.

Дипломат уточнил, что в ходе заседания представители Бразилии и Китая изложат свое понимание этих конфликтов. Ранее эти страны сначала назвали диалог и переговоры единственным путем к урегулированию ситуации на Украине, а позднее анонсировали создание платформы «Друзья мира» для разрешения кризиса.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент России Владимир Путин планирует провести в рамках более 15 двусторонних встреч.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.