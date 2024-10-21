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Песков: Пути решения конфликта на Украине не вошли в повестку дня саммита БРИКС
Обсуждение путей решения конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита БРИКС, который состоится в Казани. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет газета «Известия».
При этом, по словам пресс-секретаря главы российского государства, любой участник мероприятия вправе затронуть эту тему самостоятельно.
Вместе с тем до этого помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вооруженное противостояние на Украине и другие разворачивающиеся сейчас конфликты обсудят на первом заседании саммита БРИКС 22 октября.
Дипломат уточнил, что в ходе заседания представители Бразилии и Китая изложат свое понимание этих конфликтов. Ранее эти страны сначала назвали диалог и переговоры единственным путем к урегулированию ситуации на Украине, а позднее анонсировали создание платформы «Друзья мира» для разрешения кризиса.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент России Владимир Путин планирует провести в рамках более 15 двусторонних встреч.
Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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