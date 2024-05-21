На побережье Альметьевского водохранилища завершится строительство павильонов

Ежегодно глава Альметьевского района Тимур Нагуманов вместе с командой экспертов, архитекторами, руководителями городских служб и подрядчиками проводит выездные совещания по объектам благоустройства. Одним из основных направлений накануне стало преображение городского Альметьевского водохранилища. Компанию руководителю составила директор Институт развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина и консорциум «АрхДесант», который является разработчиком благоустройства территории.

В этом году на территории водохранилища проводятся работы второй очереди. В 2024-м здесь завершится строительство павильонов. Также в ближайшее время начнутся работы по озеленению территории. С противоположной стороны водохранилища также будет проведено благоустройство.

Параллельно продолжается благоустройство Комсомольского парка, начатое в прошлом году. На завершающем этапе находятся ландшафтные работы, строительство павильона, обшивка тепловых пунктов и укладка резинового покрытия на беговых дорожках.

«На сегодняшний день эти территории вместе с другими объектами начинают формироваться в единое прогулочное пространство. Основная задача, которая перед нами стоит, — создание непрерывной бесшовной связи от городского озера до водохранилища», — обозначил цель Тимур Нагуманов.

Также не оставили без внимания и уже благоустроенные территории города, в том числе бульвар Ризы Фахретдина, Городское озеро, микрорайон «Западные ворота». Были выявлены недочеты — подрядчику поручили устранить все замечания, все дефекты будут ликвидированы в рамках гарантийных обязательств.

По мнению Тимура Нагуманова, такой формат совещания — на велосипедах — позволяет оценить качество дорожного покрытия, состояние деревьев и другие нюансы. Подобные выездные совещания будут проходить на протяжении всего лета.

Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. Во время подготовки заявок выяснилось, что территорию очень любят спортсмены, особенно лыжники. Поэтому для них появился круглогодичный павильон.

Еще альметьевцы сообщили, что в городе не хватает возможности побывать «на дикой природе». Теперь у них появится свой благоустроенный пляж, зоны барбекю и воркаута около воды. В проекте также сохранили излюбленное место для рыбалки. На побережье будут проводить камерные мероприятия, чтобы сохранить дух места, так как у жителей был запрос именно на такой отдых.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным в 2019 году.