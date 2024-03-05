Строительство двух парков Казани приостановили из-за необходимости допфинансирования

Рендер: Институт развития городов РТ

В Институте развития городов РТ «Татар-информу» пояснили, почему благоустройство парков «Манзара» и «Спортивный» в Казани было приостановлено на 2024 год.

«В столице республики проект парка „Манзара“ был разработан с учетом парка „Кырлай“. Парка „Кырлай“ больше нет, поэтому проект парка „Манзара“ необходимо пересмотреть в соответствии с новой функцией на территории бывшего парка „Кырлай“. Дальнейшая разработка проекта возможна после определения источника финансирования и решения по благоустройству», — рассказала «Татар-информу» директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

В свою очередь проект парка «Спортивный» включает в себя набережную с игровыми и спортивными зонами, пятикилометровую велосипедную и беговую дорожки, пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде, а также площадку для выгула собак. Все эти работы требует больших финансовых затрат, источник которых пока не определен, добавила собеседница агентства.

По словам директора ведомства, приоритетными проектами в этом году по решению Раиса РТ Рустама Минниханова стали Детский парк и работа с концепцией развития экосистемы Голубых озер: Большого, Малого и Проточного.

В начале 2024 года представили концепцию развития экосистемы Голубых озер. Это большая комплексная работа по сохранению уникального природного объекта, куда были привлечены все экспертные силы Татарстана: ведомства, экологи, ученые и архитекторы.

Ранее, в 2022-2023 году, на Большом Голубом озере прошло берегоукрепление Хрустального водопада и первая очередь благоустройства вне ООПТ, включающее в себя противоаварийные мероприятия по берегоукреплению Хрустального водопада и замену мостика, экопавильон для проведения экомастер-классов, зону для питания и многое другое.

Также сейчас идут работы по благоустройству Детского парка. Он появится на набережной Казанки уже этим летом и расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой Республики Татарстан. Этот парк станет самым масштабным детским открытым пространством города. Здесь появятся игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха, питания. Кроме того, здесь планируется установить павильон, в котором будут проходить мероприятия, мастер-классы для детей.

Сейчас на территории провели основную часть коммуникаций, обустроили основание для будущих дорожек, ведется работа по строительству фонтана и возведению павильона.

В 2023 году в рамках Стратегии развития Казанки был благоустроен Рыбацкий остров, также благодаря работам по созданию велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы появились комфортная дорожка для прогулок вдоль реки, выделенная полоса для велосипедов и самокатов, высокоствольные деревья, кустарники, новый газон, крутящиеся скамейки для отдыха у воды, велопарковки и видеонаблюдение.