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«Отстоять честь дедов»: буинские контрактники отправились на передовую
Сегодня в Буинске состоялась очередная отправка контрактников, которые приняли важное решение стать участниками специальной военной операции. За текущий год десятки буинцев стали защитниками мирных жителей. На этот раз в зону СВО отправились двое мужчин.
У военкомата провожали бойцов — сотрудников мясного дома «Карлинский». Для Рината это первая служба по контракту. Мужчина говорит, что волнуется за благополучие страны, поэтому принял решение встать на защиту мирных жителей.
«Я всегда с гордостью относился к героям Великой Отечественной войны. И сейчас, когда нацизм опять процветает, я словно за дедов своих хочу сражаться. Хочу отстоять их честь, а ещё хочу помочь товарищам. Многие знакомые туда ушли, поэтому к ним решил пойти. Я, когда на это решился, сначала семью подготовил за несколько месяцев. Нормально настроен, по-боевому, позитивно», — рассказал будущий боец.
Сестры Рината приехали проводить родного человека. Гулия говорит, что его решение служить приняли спокойно и с гордостью. «Я горда за своего брата, он — настоящий мужчина, защитник Родины», — отметила родственница.
Директор мясного дома «Карлинский» Зульфат Юсупов выразил благодарность защитникам Отечества.
Он paccказал, что лично общaeтся с родственниками, и подчеркнул, что связь военнослужащих с малой родиной не прерывается, поддержка и помощь как бойцам, так и их семьям оказывается регулярно.
«С нашей стороны, со стороны организации была оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, это единовременная выплата, естественно, будет оказываться и ежемесячная материальная выплата, обеспечим продовольствием», — заверил Зульфат Юсупов.
На глазах у многих провожающих слезы гордости и волнения. Родные и близкие обнимают парней и просят обязательно вернуться домой живыми, здоровыми и с Победой.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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