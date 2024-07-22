«Отстоять честь дедов»: буинские контрактники отправились на передовую

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Сегодня в Буинске состоялась очередная отправка контрактников, которые приняли важное решение стать участниками специальной военной операции. За текущий год десятки буинцев стали защитниками мирных жителей. На этот раз в зону СВО отправились двое мужчин.

У военкомата провожали бойцов — сотрудников мясного дома «Карлинский». Для Рината это первая служба по контракту. Мужчина говорит, что волнуется за благополучие страны, поэтому принял решение встать на защиту мирных жителей.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«Я всегда с гордостью относился к героям Великой Отечественной войны. И сейчас, когда нацизм опять процветает, я словно за дедов своих хочу сражаться. Хочу отстоять их честь, а ещё хочу помочь товарищам. Многие знакомые туда ушли, поэтому к ним решил пойти. Я, когда на это решился, сначала семью подготовил за несколько месяцев. Нормально настроен, по-боевому, позитивно», — рассказал будущий боец.

Сестры Рината приехали проводить родного человека. Гулия говорит, что его решение служить приняли спокойно и с гордостью. «Я горда за своего брата, он — настоящий мужчина, защитник Родины», — отметила родственница.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Директор мясного дома «Карлинский» Зульфат Юсупов выразил благодарность защитникам Отечества.

Он paccказал, что лично общaeтся с родственниками, и подчеркнул, что связь военнослужащих с малой родиной не прерывается, поддержка и помощь как бойцам, так и их семьям оказывается регулярно.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«С нашей стороны, со стороны организации была оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, это единовременная выплата, естественно, будет оказываться и ежемесячная материальная выплата, обеспечим продовольствием», — заверил Зульфат Юсупов.

На глазах у многих провожающих слезы гордости и волнения. Родные и близкие обнимают парней и просят обязательно вернуться домой живыми, здоровыми и с Победой.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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