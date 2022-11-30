«Отрубили сук, на котором сидят»: сессию Комитета наследия ЮНЕСКО заменит форум в Казани

С 5 по 8 декабря в столице Татарстана пройдет форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Отношения России с ЮНЕСКО, а также задачи декабрьского форума обсудили на площадке ТАСС первые лица Татарстана и России.

Минтимер Шаймиев: «Уверен, что в целом предстоящий форум станет продолжением диалога между цивилизациями, культурами и народами» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«На фоне разгорающегося мирового конфликта Россия борется с масштабными угрозами»

Проведение форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в Казани — важное и значимое событие, заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. В современных геополитических условиях оно является глобальным по своим задачам, сказал он в видеоприветствии.

«Уверен, что участники предстоящего форума отчетливо осознают, что на фоне разгорающегося мирового конфликта именно Россия, отвергнувшая политическую и идеологическую монополию „коллективного Запада“, противодействует деструктивной деятельности и масштабным угрозам, поставившим мир на край гуманитарной катастрофы», — убежден Шаймиев.

Он поблагодарил всех, «кто в известных условиях отмены 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проявил приверженность принципам Конвенции 1972 года и идеалам, заявленным правилами комитета».

С особыми словами благодарности Шаймиев обратился в адрес российской комиссии по делам ЮНЕСКО и ее председателя — министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также его советника Григория Орджоникидзе.

Модератор пресс-конференции Андрей Журанков напомнил, что первый Президент Татарстана внес значимый вклад в эту область. Так, Минтимер Шаймиев является послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, председателем Попечительского совета республиканского фонда «Возрождение». При его деятельном участии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены все три объекта, которые находятся сегодня в Татарстане: «Казанский Кремль», «Остров-град Свияжск», «Болгарский музей-заповедник».

В столицу Татарстана приедут ведущие иностранные и отечественные эксперты в области всемирного наследия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казанский форум станет местом для выработки перспективных решений»

Форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия, который пройдет в Казани с 5 по 8 декабря, соберет порядка тысячи участников — делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

В столицу Татарстана приедут ведущие иностранные и отечественные эксперты в области всемирного наследия.

Также в форуме примут участие отечественные эксперты в области всемирного наследия, представители научного сообщества, управляющие объектами Всемирного наследия, специалисты в сфере культуры, экологии, образования и религиозные деятели.

«Возрожденные в Татарстане святыни — „Казанский Кремль“, „Остров-град Свияжск“, „Болгарский музей-заповедник“, которые обладают всемирной универсальной ценностью, дают возможности для обсуждения важных вопросов укрепления мира, межнационального и межконфессионального согласия, поддержания культурного диалога», — отметил в видеопослании Шаймиев.

Часть мероприятий планируется провести в полилингвальных комплексах «Адымнар — путь к знаниям и согласию». По мнению Шаймиева, это современная площадка для принятия новых форматов работы с детьми и молодежью, с толерантной жизненной философией и гуманистическими ценностями ЮНЕСКО.

«Уверен, что в целом предстоящий форум станет продолжением диалога между цивилизациями, культурами и народами, стремящимися к развитию духовности и уважению общих принципов мирового культурного наследия. Дорогие участники, ждем вас в тысячелетней Казани, имеющей особое значение в евразийском культурном пространстве. Как посол доброй воли ЮНЕСКО уверен, что казанский форум станет местом для выработки перспективных решений и нашего совместного движения вперед на многосложном пути межкультурного диалога во всем мире. Рэхим итэгез! Добро пожаловать в Казань», — пригласил участников Шаймиев.

Григорий Орджоникидзе затронул тему отмены 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая должна была пройти летом этого года в Казани Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Эта вакханалия творится по всем аспектам деятельности человека»

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе затронул тему отмены 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая должна была пройти летом этого года в Казани. Срыв произошел из-за санкционного давления на Россию.

«Эта вакханалия творится по всем аспектам деятельности российского человека и российского государства. Я надеюсь, что все это встанет на свои места, головы у людей просветлятся. Отменив 45-ю сессию, они сами отрубили сук, на котором сидят. Многие страны готовились к этой сессии, готовили номинации, были миссии ЮНЕСКО, которые приезжали во все страны, как это принято в формате принятия в Список всемирного наследия. И все надеялись, потому что из-за пандемии тоже не было очной сессии предыдущей, это было на удаленке, по ВКС. Поэтому все ждали эту 45-ю юбилейную сессию...» — сказал спикер.

Напомним, 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была пройти в столице Татарстана с 19 по 30 июня этого года, но оказалась перенесена на неопределенный срок. Постпред РФ при организации Александр Кузнецов обвинил Запад в срыве сессии Комитета всемирного наследия в Казани, а позже подал в отставку.

Татарстан может пополниться еще одним памятником ЮНЕСКО — загородной астрономической обсерваторией имени Энгельгардта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обсерваторию Энгельгардта номинируют на включение в список ЮНЕСКО в категории «Астрономическое наследие»

Григорий Орджоникидзе заявил, что санкции ни в коем случае не должны воспрепятствовать дальнейшим включениям российских объектов в номинации Списка всемирного культурного наследия.

Так, например, Татарстан может пополниться еще одним памятником ЮНЕСКО — загородной астрономической обсерваторией имени Энгельгардта Казанского федерального университета, которая находится в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

«Есть категория — „Астрономическое наследие“ в рамках Списка наследия. Мы ждем оценочную миссию у нас в стране, из-за логистики эта миссия задерживается. Но, в принципе, все документы переданы в Центр всемирного наследия», — сообщил он.

Орджоникидзе уточнил, что сейчас российская делегация в Париже обсуждает этот вопрос с представителями ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), которые проводят экспертизу заявки.

«Сейчас в Париже идут переговоры по номинации, документации. В этом году уже точно Комитет не состоится. Посмотрим на следующий год», — сказал Орджоникидзе о сроках включения обсерватории в Список ЮНЕСКО.

«Мы ждем оценочную миссию у нас в стране, из-за логистики эта миссия задерживается» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без общения, без знания разных языков мы не можем сохранять общее наследие человечества»

Официальная церемония открытия и пленарное заседание в Казани пройдут 5 декабря. В последующие дни запланированы тематические мероприятия на различных площадках столицы республики. Ожидается проведение около девяти конференций и участие в них десяти министров.

Так, с 6 по 7 декабря состоятся конференции управляющих объектами, молодых специалистов в области всемирного наследия, по тематике промышленного наследия, религиозного назначения, проекта «Великий шелковый путь» и восстановления Пальмиры (САР), а также молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заключительные пленарные заседания намечены на 8 декабря.

«Лозунг нашего форума: „Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия“. Действительно, без общения, без знания разных языков мы не можем сохранять общее наследие человечества», — отметил советник министра иностранных дел РФ.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко анонсировал проведение отдельной конференции, которая состоится 2 и 3 декабря на базе Международного центра компетенций в горнотехническом образовании.

Под эгидой ЮНЕСКО в Санкт-Петербургском горном университете участники обсудят вопросы сохранения природного наследия, рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года — один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в ее рамках формировался Список всемирного наследия — перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.

Для подготовки и проведения форума в Казани был образован организационный комитет. Возглавили его Президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана, посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Заместителями сопредседателей назначены вице-премьер РТ — руководитель аппарата Кабмина, председатель Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО Шамиль Гафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. В состав оргкомитета также вошли главы районов Татарстана, республиканских министерств и ведомств.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»