Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО перенес сессию в Казани

Из-за давления Запада бюро Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО решило перенести сессию в Казани. Об этом со ссылкой на ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе сообщает ТАСС.

Предполагалось, что 45-я сессия комитета состоится в Казани в период с 19 по 30 июня. Однако, по словам Орджоникидзе, на комитет оказывается сильнейшее давление со стороны западных стран, которые требуют отказа от проведения мероприятия в Казани и лишения России председательства.

«Несмотря на это, подавляющее большинство стран КВН не желает поддерживать подобные антироссийские выпады. Чтобы снизить накал страстей, наши партнеры просили нас рассмотреть возможность переноса сроков сессии», — добавил он.

Также не было поддержано предложение о проведении заседания в «гибридном» формате. Российская сторона рассчитывает, что в ближайшее время начнется обсуждение новых сроков проведения мероприятия.

В заключение Орджоникидзе отметил, что в ЮНЕСКО сейчас сложилась «до предела политизированная обстановка»: против России развернута масштабная дипломатическая травля в связи с проведением спецоперации на Украине. Несмотря на это, РФ выражает готовность провести сессию в установленные сроки и принять все необходимые меры, чтобы преодолеть трудности с логистикой, сложившиеся из-за ограничения авиасообщения.

«В то же время мы прекрасно понимаем, что нагнетаемая антироссийская истерия крайне негативно скажется на проведении всей сессии», — заметил он.