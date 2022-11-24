Постпред РФ при ЮНЕСКО обвинил Запад в срыве сессии Комитета всемирного наследия в Казани

Страны Запада ответственны за срыв 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая должна была пройти в Казани этим летом, хотя и пытаются снять с себя эту ответственность. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Кузнецов, комментируя информацию о своей отставке, передает ТАСС.

«Такие сообщения являются лишь попыткой западных стран снять с себя ответственность за срыв проведения в Казани 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО», — поделился своим пониманием ситуации дипломат.

Кузнецов добавил, что Россия как страна — председатель Комитета всемирного наследия придавала большое значение конференции и активно готовилась к ней, допуская возможность проведения ее в другие сроки либо переноса в Париж. Однако западные государства, по мнению дипломата, «хотели блокировать проведение сессии, чтобы избежать российского председательства на конференции ради своих конъюнктурных целей».

Теперь страны Запада, по словам Кузнецова, «ищут возможности оправдать срыв сессии комитета». Происходящее он назвал «пропагандистской интригой, которая вызывает сожаление».

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была пройти в Казани с 19 по 30 июня этого года, но оказалась перенесена на неопределенный срок. По сведениям Agence France-Presse, в ближайшие недели состоится внеочередное заседание, где будут определены дата и место следующей сессии. Она может быть организована в первой половине 2023 года.

Кроме того, Александр Кузнецов подтвердил, что действительно уведомил коллег об уходе с поста председателя Комитета всемирного наследия, но продолжает выполнять функции постпреда РФ при ЮНЕСКО.

Ранее AFP со ссылкой на письмо дипломата членам возглавляемого им комитета рассказало о прекращении его полномочий посла в составе организации и уходе с должности председателя. Нового главу комитета должна назначить Саудовская Аравия, идущая среди стран-членов следующей по алфавиту.