В Татарстане может появиться четвертый памятник ЮНЕСКО

Татарстан может пополниться еще одним памятником ЮНЕСКО — речь идет о загородной астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского федерального университета, которая находится в поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ.

«Загородная астрономическая обсерватория имени Энгельгардта — это очень интересное место. Сегодня здесь работают специалисты по включению данного объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они изучают наше номинационное досье. Было бы очень здорово, если бы на территории нашей республики появился четвертый памятник ЮНЕСКО», — рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».

Отметим, включение объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — длительный и сложный процесс. 2,5 года — это минимальное время, необходимое для соблюдения всех требований и процедур Комитета всемирного наследия.

Первые три объекта в Татарстане, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, это Казанский Кремль, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

Большое интервью с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым читайте в материале «Татар-информа».