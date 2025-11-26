news_header_top
СВО 26 ноября 2025 15:34

«Отношение к солдату должно быть отеческое»: глава поселка РТ о службе комбатом на СВО

Шесть лет Рамиль Бадретдинов возглавлял поселок Нижняя Мактама в Альметьевском районе. За это время он заслужил уважение и доверие и у жителей, и у руководства района. Когда началась специальная военная операция, оставаться в стороне он не мог: организовывал сбор помощи для бойцов, несколько раз лично сопровождал гуманитарные грузы в зону боевых действий.

Позже принял решение отправиться «за ленточку» сам. Сейчас подполковник из Альметьевского района находится на передовой уже полтора года. Для него СВО – не первая горячая точка.

Он воевал в Чечне, и именно тогда у молодого командира появилось особое отношение к своим подчиненным.

«Отношение к солдату должно быть отеческое. Тогда они молодые были, 18-летние срочники, и мне было 30 лет. Сейчас если есть задача, я ее ставлю на обсуждение, потом сам продумываю. Потом мы обсуждаем и решаем, как правильно сделать», – рассказывает он.

За заботу и внимание бойцы прозвали его Батей. Эта поддержка важна и для подполковника, и для тех, кто младше его по званию. В районе работает волонтерское движение, которое регулярно отправляет гуманитарные грузы. А сами бойцы, когда позволяет обстановка, стараются создать для себя маленькие островки мирной жизни.

«У нас есть возможность хотя бы раз в неделю выехать, закупить домашнюю пищу. Хочется домашнего и сладкого. И когда нам это присылают, нам очень приятно, чувствуем, что народ с нами», – говорят они.

Такая связь с домом дает силы, вселяет уверенность и поднимает моральный дух. По словам Рамиля Бадретдинова, сильная армия невозможна без сильного государства, и наоборот. Свою профессию он считает одной из самых значимых для мужчины.

«Я сам военный, можно сказать, что у нас династия. Мой отец – ветеран Великой Отечественной войны, он майором был. Я бы свою жизнь повторил от начала до конца, нисколько не жалею. И выбор для мужчин сегодня, я думаю, самое оптимальное», – убежден он.

Любовь к Родине стала решающим мотивом, когда он подал заявление на контрактную службу. В зону боевых действий он смог отправиться только через полгода, но решение не изменил.

Танк, установленный в центре Нижней Мактамы, напоминает о подвиге героев Великой Отечественной. Сегодня Рамиль Бадретдинов продолжает эту историю на новом этапе – уже как командир танкового батальона «Гранит».

Шесть лет он руководил поселком. И по возвращении из зоны боевых действий пообещал снова встать к работе – уже с еще более глубоким пониманием того, что означает защищать свою землю.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Мадины Варфоломеевой и Елены Бауэр.

Фото предоставлено Сергеем Кожевниковым.

